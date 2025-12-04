Όταν διαγνώστηκε με καρκίνο άφησε τον σύζυγό της και κοιμήθηκε με 188 άντρες
Όταν διαγνώστηκε με καρκίνο άφησε τον σύζυγό της και κοιμήθηκε με 188 άντρες

Το συγκινητικό μήνυμα που άφησε μια γυναίκα, η οποία χώρισε με τον σύζυγό της και κοιμήθηκε με 188 άντρες μετά από διάγνωση τελικού σταδίου καρκίνου

Όταν διαγνώστηκε με καρκίνο άφησε τον σύζυγό της και κοιμήθηκε με 188 άντρες
Η ιστορία της Molly Kochan εξακολουθεί να μνημονεύεται μέχρι σήμερα παρότι έχουν περάσει σχεδόν 6 χρόνια από τον θάνατό της. Η γυναίκα από τη Νέα Υόρκη διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2011 και τέσσερα χρόνια αργότερα ενημερώθηκε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Σε ηλικία 42 ετών τότε, αποφάσισε να περάσει τα τελευταία της χρόνια κυνηγώντας την απόλαυση με πολλούς τρόπους. Η Molly άφησε τον σύζυγό της για να αποκτήσει όσες περισσότερες σεξουαλικές εμπειρίες μπορούσε με όσο το δυνατόν περισσότερους άντρες.

