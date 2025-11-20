Το μυστήριο του «Hum»: Ο ανεξήγητος ήχος που ακούει μόνο το 2-4% του πληθυσμού
Παράξενο βουητό ακούγεται παγκοσμίως από λίγους ανθρώπους, με επιστήμονες και ερευνητές να προσπαθούν επί δεκαετίες να εξηγήσουν την προέλευσή του
Υπάρχει ένα παράξενο φαινόμενο που μπερδεύει τους επιστήμονες εδώ και δεκαετίες. Το πιο περίεργο; Μόνο ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων μπορεί πραγματικά να ακούσει τον παράξενο ήχο.
Το «Hum» είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο μουρμουρητό που κάνουν τα παιδιά για να ενοχλήσουν τους άλλους. Πρόκειται για έναν αόριστο, χαμηλό ήχο που αναφέρεται σε πολλές χώρες, αλλά μόνο 2 έως 4% των ανθρώπων μπορούν να τον αντιληφθούν.
Το φαινόμενο έχει αναφερθεί σε όλο τον κόσμο και χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, πιθανόν και νωρίτερα, με καταγραφές στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μάρτυρες αναφέρουν έναν μουντό βουητό που φαίνεται να μην έχει εμφανή πηγή προέλευσης.
Προσπάθειες κατανόησης του «Hum»
Μουσικοί και επιστήμονες ακουστικής έχουν προσπαθήσει να κατανοήσουν την προέλευση του ήχου. Ο Benn Jordan, μουσικός και ερευνητής, δημιούργησε βίντεο στο YouTube εξηγώντας τη θεωρία του και προσομοιώνοντάς το σε μικρή κλίμακα.
