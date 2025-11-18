Dragonfly: Η θαλαμηγός που ξοδεύει μόνο για ηλεκτρικό όσο 580 σπίτια
Το Dragonfly, το υπερπολυτελές μέγκα-γιοτ του Sergey Brin, καταναλώνει όσο ρεύμα χρειάζονται 580 σπίτια και κοστίζει έως 8.400€ ημερησίως μόνο για ηλεκτρική ενέργεια
Το υπερπολυτελές megayacht Dragonfly, ιδιοκτησίας του Sergey Brin, έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο λιμάνι της Μάλαγα, σηματοδοτώντας την ακριβότερη ιδιωτική θαλαμηγό που έχει αγκυροβολήσει ποτέ στην περιοχή. Με μήκος 142 μέτρων και εκτόπισμα που ξεπερνά τους 9.400 τόνους, το γιγαντιαίο σκάφος αποτελεί ένα πλωτό τεχνολογικό οικοσύστημα, του οποίου η κατασκευή άγγιξε τα 450 εκατομμύρια δολάρια.
Πίσω από τη λάμψη και τις ανέσεις του, ωστόσο, κρύβεται ένας ενεργειακός «γίγαντας». Όταν το Dragonfly αποσυνδέεται από τις υποδομές του λιμανιού, τίθεται σε λειτουργία το λεγόμενο hotel load-ένα σύστημα που διατηρεί σε πλήρη λειτουργία κάθε υποδομή του πλοίου: τον κλιματισμό, τις κουζίνες, τους ανελκυστήρες, τα συστήματα φωτισμού, τις εγκαταστάσεις πλυντηρίων, τα υδραυλικά συστήματα σταθεροποίησης, μέχρι και τα πολυτελή spa και τις πισίνες.
Το σύστημα HVAC είναι ο «μεγάλος καταναλωτής», καθώς απαιτεί τεράστια ποσότητα ενέργειας για να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία και υγρασία σε δεκάδες ζώνες του εσωτερικού. Σύμφωνα με τεχνικούς της ναυτιλιακής βιομηχανίας, το HVAC ξεπερνά ακόμη και τον φωτισμό ή τις επαγγελματικές κουζίνες σε απαιτήσεις.
