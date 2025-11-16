«Πήγαινε πίσω, Έλνταρ!»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του πιλότου που άφησε τα παιδιά του να «πετάξουν» το αεροπλάνο
«Πήγαινε πίσω, Έλνταρ!»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του πιλότου που άφησε τα παιδιά του να «πετάξουν» το αεροπλάνο
Η αληθινή ιστορία πίσω από το τραγικό δυστύχημα της Aeroflot 593 που συγκλόνισε τον κόσμο
Ένα από τα πιο απίστευτα και τραγικά αεροπορικά δυστυχήματα όλων των εποχών συνέβη στις 23 Μαρτίου 1994, όταν μια απόφαση «της στιγμής» οδήγησε στον θάνατο 75 ανθρώπους. Η πτήση Aeroflot 593, από τη Μόσχα προς το Χονγκ Κονγκ, κατέληξε σε τραγωδία και η αρχή του κακού εντοπίζεται στην απόφαση ενός πατέρα να δείξει στα παιδιά του πού και πώς δουλεύει.
Η «βόλτα» στο πιλοτήριο που έγινε εφιάλτης
Ο κυβερνήτης Γιάροσλαβ Κουντρίνσκι, ένας έμπειρος πιλότος με χιλιάδες ώρες πτήσης, είχε μαζί του τα δύο του παιδιά, τη 13χρονη Γιάνα και τον 15χρονο Έλνταρ. Ήταν η πρώτη τους διεθνής πτήση και ο πατέρας τους θέλησε να τη θυμούνται για πάντα. Τους επέτρεψε λοιπόν να μπουν στο πιλοτήριο, να καθίσουν στη θέση του πιλότου και να «πειραματιστούν» λίγο με τα χειριστήρια, όσο το αεροσκάφος πετούσε με αυτόματο πιλότο.
