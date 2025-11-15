Η κλειστή λίστα νικητών που μπήκε ο Μουζακίτης: Από Φάτι και Γιλντίζ μέχρι… Μπέλιγχαμ
BEST OF NETWORK

Η κλειστή λίστα νικητών που μπήκε ο Μουζακίτης: Από Φάτι και Γιλντίζ μέχρι… Μπέλιγχαμ

Η ανάδειξη του Χρήστου Μουζακίτη σε νικητή του Golden Boy Web 2025 δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική διάκριση

Η κλειστή λίστα νικητών που μπήκε ο Μουζακίτης: Από Φάτι και Γιλντίζ μέχρι… Μπέλιγχαμ
Είναι ένα εισιτήριο εισόδου σε μια εξαιρετικά κλειστή λίστα νεαρών ποδοσφαιριστών που τα τελευταία χρόνια έχουν εντυπωσιάσει άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Όσοι βρέθηκαν στη θέση του 18χρονου κεντρικού χαφ του Ολυμπιακού τα προηγούμενα χρόνια όχι μόνο δικαίωσαν τις προσδοκίες, αλλά αρκετοί από αυτούς εξελίχθηκαν σε κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως. Και αυτό λέει πολλά για το τι μπορεί να ακολουθήσει στην καριέρα του Έλληνα μέσου.

Η συγκεκριμένη ψηφοφορία έχει ξεκινήσει από το 2018 και έχει αναδείξει νικητές, που πλέον «λάμπουν» στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης