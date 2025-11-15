Η κλειστή λίστα νικητών που μπήκε ο Μουζακίτης: Από Φάτι και Γιλντίζ μέχρι… Μπέλιγχαμ
Η κλειστή λίστα νικητών που μπήκε ο Μουζακίτης: Από Φάτι και Γιλντίζ μέχρι… Μπέλιγχαμ
Η ανάδειξη του Χρήστου Μουζακίτη σε νικητή του Golden Boy Web 2025 δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική διάκριση
Είναι ένα εισιτήριο εισόδου σε μια εξαιρετικά κλειστή λίστα νεαρών ποδοσφαιριστών που τα τελευταία χρόνια έχουν εντυπωσιάσει άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο τα ευρωπαϊκά γήπεδα.
Όσοι βρέθηκαν στη θέση του 18χρονου κεντρικού χαφ του Ολυμπιακού τα προηγούμενα χρόνια όχι μόνο δικαίωσαν τις προσδοκίες, αλλά αρκετοί από αυτούς εξελίχθηκαν σε κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως. Και αυτό λέει πολλά για το τι μπορεί να ακολουθήσει στην καριέρα του Έλληνα μέσου.
Η συγκεκριμένη ψηφοφορία έχει ξεκινήσει από το 2018 και έχει αναδείξει νικητές, που πλέον «λάμπουν» στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Όσοι βρέθηκαν στη θέση του 18χρονου κεντρικού χαφ του Ολυμπιακού τα προηγούμενα χρόνια όχι μόνο δικαίωσαν τις προσδοκίες, αλλά αρκετοί από αυτούς εξελίχθηκαν σε κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως. Και αυτό λέει πολλά για το τι μπορεί να ακολουθήσει στην καριέρα του Έλληνα μέσου.
Η συγκεκριμένη ψηφοφορία έχει ξεκινήσει από το 2018 και έχει αναδείξει νικητές, που πλέον «λάμπουν» στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα