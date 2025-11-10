Απολύθηκε επειδή πήγαινε πολύ στην τουαλέτα: Η εταιρεία τον χρονομετρούσε με το ρολόι στο χέρι

Κλείσιμο

Στη Γερμανία, ένας εργαζόμενος είδε την πόρτα της εξόδου γιατί πήγαινε -κατά την εταιρεία του- “πολύ συχνά” στην τουαλέτα. Η εργοδοσία μάλιστα τον χρονομετρούσε, προκαλώντας αντιδράσεις για τα όρια της ιδιωτικότητας στον χώρο εργασίας.Εργαζόμενος στη Γερμανία απολύθηκε γιατί περνούσε έως και 48 λεπτά στην τουαλέτα. Τι προβλέπει ο νόμος για τα διαλείμματα και πότε θεωρείται κατάχρηση.Χρονομετρούσαν τα διαλείμματα στην τουαλέταΣτη Γερμανία, μια εταιρεία απέλυσε υπάλληλο επειδή -σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε- πέρασε 42, 46 και 48 λεπτά στην τουαλέτα σε τρεις διαφορετικές ημέρες του Σεπτεμβρίου. Η εργοδοσία, με το χρονόμετρο στο χέρι, θεώρησε ότι πρόκειται για «κατάχρηση χρόνου εργασίας» και προχώρησε στην απόλυσή του.Το περιστατικό άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση: μπορεί κάποιος να απολυθεί επειδή πηγαίνει “πολύ” στην τουαλέτα; Και ποιος αποφασίζει τι σημαίνει “υπερβολικά πολύ”;Η τουαλέτα ως βασική ανάγκη, όχι ως «διάλειμμα»Η μετάβαση στην τουαλέτα θεωρείται βασική ανθρώπινη ανάγκη και δεν μπορεί να απαγορευτεί ή να περιοριστεί με αυστηρούς κανόνες. Ο νόμος τη θεωρεί σύντομη διακοπή εργασίας, όπως ένα γρήγορο τέντωμα ή μια γουλιά νερό.Είναι επίσης αμειβόμενος χρόνος, επομένως ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να τον «αναπληρώσει». Δεν υπάρχουν νομικά όρια για το πόσο πρέπει να διαρκεί μια επίσκεψη στην τουαλέτα, ούτε προκαθορισμένες οδηγίες για το τι θεωρείται υπερβολή.Τι προβλέπει ο νόμος στη ΓερμανίαΟ Γερμανικός Νόμος για τον Χρόνο Εργασίας (άρθρο 4) ορίζει τα τυπικά διαλείμματα ανάπαυσης (30 λεπτά μετά από 6 ώρες εργασίας), αλλά τα διαλείμματα για την τουαλέτα δεν εμπίπτουν σε αυτά. Στην πράξη, αντιμετωπίζονται ως μέρος της εργάσιμης ημέρας.Ωστόσο, αν ένας εργαζόμενος παρατείνει συστηματικά τη διάρκεια αυτών των διαλειμμάτων για άλλους λόγους -όπως χρήση κινητού, διάβασμα ή προσωπικές δραστηριότητες-, τότε μπορεί να θεωρηθεί παράβαση καθήκοντος. Όπως εξηγεί ο δικηγόρος εργασιακού δικαίου Jens Usebach (JURA.CC): «Η σκόπιμη παράταση του χρόνου χρήσης της τουαλέτας για ιδιωτικές δραστηριότητες μπορεί να θεωρηθεί δόλια άδεια».Δικαστική απόφαση: τα 30 λεπτά δεν είναι υπερβολή