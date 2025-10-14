Ο βάτραχος που αιωρήθηκε: Το πείραμα που χάρισε το Νόμπελ και απέδειξε πως όλοι «πετάνε»

Ένα από τα πιο παράξενα πειράματα στην ιστορία της επιστήμης απέδειξε ότι ακόμη και ένας βάτραχος μπορεί να αιωρηθεί, όχι με μαγεία, αλλά με… μαγνητισμό