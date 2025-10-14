Ο βάτραχος που αιωρήθηκε: Το πείραμα που χάρισε το Νόμπελ και απέδειξε πως όλοι «πετάνε»
Ένα από τα πιο παράξενα πειράματα στην ιστορία της επιστήμης απέδειξε ότι ακόμη και ένας βάτραχος μπορεί να αιωρηθεί, όχι με μαγεία, αλλά με… μαγνητισμό
Το 1997, ο φυσικός Άντρε Γκάιμ και η ομάδα του πραγματοποίησαν ένα πείραμα που έμεινε στην ιστορία. Έκαναν έναν βάτραχο να αιωρηθεί μέσα σε έναν ισχυρό μαγνήτη. Τρία χρόνια αργότερα, το εγχείρημα αυτό τους χάρισε το Ig Nobel Prize, το «χιουμοριστικό Νόμπελ» για τις πιο απρόσμενες επιστημονικές ανακαλύψεις.
Αργότερα, ο ίδιος ο Γκάιμ θα κέρδιζε και πραγματικό Νόμπελ Φυσικής για την ανακάλυψη του γραφένιου, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και τα πιο παράξενα πειράματα μπορούν να οδηγήσουν σε σπουδαία πράγματα.
Πώς μπορεί να αιωρηθεί ένας βάτραχος;
Η απάντηση κρύβεται σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται διαμαγνητισμός. Τι είναι αυτό θα πείτε εσείς. Όλα τα αντικείμενα, ζωντανά ή άψυχα, μεταλλικά ή μη, διαθέτουν ένα μικροσκοπικό μαγνητικό πεδίο. Όταν εκτεθούν σε έναν εξαιρετικά ισχυρό μαγνήτη, το πεδίο αυτό μπορεί να αντιδράσει απωθητικά και να «σπρώξει» το αντικείμενο μακριά.
Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύτηκαν οι επιστήμονες βάζοντας τον βάτραχο μέσα σε ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο και το σώμα του, γεμάτο νερό (άρα και οξυγόνο), άρχισε να απωθείται. Το αποτέλεσμα; Ο βάτραχος αιωρήθηκε, σαν «μικρός πράσινος αστροναύτης» σε μηδενική βαρύτητα.
