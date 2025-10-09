Έφαγε 3 κιλά ζελεδάκια και κατέληξε στην εντατική: Η σπάνια πάθηση που του προκάλεσαν
Άνδρας χρειάστηκε να διακομισθεί σε νοσοκομείο αφού κατανάλωσε τρία κιλά ζελεδάκια μέσα σε τρεις μέρες

Ο Νέιθαν Ρίμινγκτον, οδηγός φορτηγού απ' το Γιορκσάιρ, παρήγγειλε δοχείο τριών κιλών με ζελεδάκια απ' την Amazon, που έφταναν τις 10.461 θερμίδες. Κατάφερε να τα καταναλώσει μέσα σε τρεις μέρες και αφού άρχισε να εμφανίζει σοβαρά σωματικά συμπτώματα, πήγε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Μεταφέρθηκε στα επείγοντα με έντονο κοιλόπονο, εφίδρωση, υψηλή αρτηριακή πίεση και κρύο ιδρώτα. Οι γιατροί θεώρησαν πως πάσχει από τροφική δηλητηρίαση, αλλά οι περεταίρω εξετάσεις αποκάλυψαν τα ασυνήθιστα επίπεδα ζελατίνης στο πεπτικό του σύστημα. Αφού πραγματοποίησε όλες του τις εξετάσεις, ο Νέιθαν διαγνώστηκε με οξεία εκκολπωματίτιδα.

