Ιστορίες από τις χειρότερες φυλακές του Εκουαδόρ: «Μυαλά και αίματα παντού»

Ο Πίτερ Τρίτον πέρασε σχεδόν μία δεκαετία σε φυλακές του Ισημερινού, όπου ο θάνατος μπορούσε να έρθει οποιαδήποτε στιγμή. Από πυροβολισμούς μπροστά στα μάτια του μέχρι κρατούμενους με εκρηκτικά, περιγράφει τις πιο σκοτεινές εμπειρίες της ζωής του