Το κινεζικό «τέρας» κατοικιών στην Κίνα: Η πολυκατοικία που στεγάζει 20.000 ανθρώπους και μοιάζει με ολόκληρη πόλη (vid)
Στην Κίνα βρίσκεται το μεγαλύτερο συγκρότημα κατοικιών στον κόσμο, με πάνω από 20.000 κατοίκους σε ένα μόνο κτίριο
Αν πιστεύατε ότι το κτίριό σας στη Νέα Υόρκη έχει πολλούς ενοίκους, ξανασκεφτείτε το, αφού ένα κτίριο στην Κίνα φιλοξενεί περίπου 20.000 ανθρώπους, μετατρέποντάς το σε μια μικρή πόλη από μόνο του.
Το κτίριο για το οποίο πρόκειται είναι το Regent International Apartment Complex, που βρίσκεται στο Qianjiang Century City, την κεντρική επιχειρηματική περιοχή του Χανγκζού. Το συγκρότημα, που έχει και σχήμα S, φτάνει τα 206 μέτρα ύψος, διαθέτει 5.000 διαμερίσματα και προσφέρει 260.000 τετραγωνικά μέτρα χώρου.
