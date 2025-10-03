Το κινεζικό «τέρας» κατοικιών στην Κίνα: Η πολυκατοικία που στεγάζει 20.000 ανθρώπους και μοιάζει με ολόκληρη πόλη (vid)
BEST OF NETWORK

Το κινεζικό «τέρας» κατοικιών στην Κίνα: Η πολυκατοικία που στεγάζει 20.000 ανθρώπους και μοιάζει με ολόκληρη πόλη (vid)

Στην Κίνα βρίσκεται το μεγαλύτερο συγκρότημα κατοικιών στον κόσμο, με πάνω από 20.000 κατοίκους σε ένα μόνο κτίριο

Το κινεζικό «τέρας» κατοικιών στην Κίνα: Η πολυκατοικία που στεγάζει 20.000 ανθρώπους και μοιάζει με ολόκληρη πόλη (vid)
Αν πιστεύατε ότι το κτίριό σας στη Νέα Υόρκη έχει πολλούς ενοίκους, ξανασκεφτείτε το, αφού ένα κτίριο στην Κίνα φιλοξενεί περίπου 20.000 ανθρώπους, μετατρέποντάς το σε μια μικρή πόλη από μόνο του.

Το κτίριο για το οποίο πρόκειται είναι το Regent International Apartment Complex, που βρίσκεται στο Qianjiang Century City, την κεντρική επιχειρηματική περιοχή του Χανγκζού. Το συγκρότημα, που έχει και σχήμα S, φτάνει τα 206 μέτρα ύψος, διαθέτει 5.000 διαμερίσματα και προσφέρει 260.000 τετραγωνικά μέτρα χώρου.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης