Τρομερό: Επιβάτης έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο για να γλιτώσει χρέος από τζόγο

Ένας επιβάτης της Royal Caribbean πηδά στη θάλασσα για να γλιτώσει ένα χρέος 16.000 από τζόγο. Δείτε πώς τον περισυνέλεξαν και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει