Η «ιδανική δουλειά»: Αυτά τα επαγγέλματα σε κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο, σύμφωνα με έρευνα
BEST OF NETWORK

Η «ιδανική δουλειά»: Αυτά τα επαγγέλματα σε κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο, σύμφωνα με έρευνα

Η ευτυχία στη δουλειά δεν εξαρτάται πάντα από το πόσα παίρνεις στο τέλος του μήνα ή το πόσο εντυπωσιακός είναι ο τίτλος σου. Εξαρτάται κι από το αν νιώθεις χρήσιμος με αυτό που κάνεις

Η «ιδανική δουλειά»: Αυτά τα επαγγέλματα σε κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο, σύμφωνα με έρευνα
Φαντάσου να ξυπνάς το πρωί χωρίς να χρειάζεσαι… τρεις καφέδες ια να αντέξεις μέχρι το μεσημέρι. Όχι επειδή κοιμήθηκες δέκα ώρες, αλλά επειδή πραγματικά αγαπάς τη δουλειά σου. Σπάνιο; Ναι. Ακατόρθωτο; Όχι.

Μια μεγάλη μελέτη στην Εσθονία αποκάλυψε κάτι που πάει κόντρα σε όλα όσα μας έχουν μάθει, πως η επαγγελματική ευτυχία δεν αγοράζεται με έναν παχυλό μισθό ούτε με έναν τίτλο που γεμίζει εντυπωσιακά την κάρτα σου. Η χαρά στη δουλειά κρύβεται αλλού, στο νόημα, στην αίσθηση ότι προσφέρεις κάτι, στην ελευθερία που σου δίνει η καθημερινότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης