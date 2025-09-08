Οι πιο περιζήτητοι χαμένοι θησαυροί στον κόσμο: Πλοία, έργα τέχνης και μύθοι που στοιχειώνουν την ιστορία

Κλείσιμο

Χαμένοι θησαυροί μοιάζουν να ανήκουν μόνο σε κινηματογραφικά σενάρια και σκηνικά με πειρατές. Όμως, οι παλαιές καταγραφές αποκαλύπτουν πλήθος ιστοριών για κειμήλια που κρύφτηκαν ή ξεχάστηκαν κάπου, από πειρατεία, πόλεμο, κατακτήσεις ή ληστείες που άφησαν εποχή.Κάποιοι μιλούν για κιβώτια γεμάτα χρυσά νομίσματα και πολύτιμους λίθους. Άλλοι για μυθικά σπαθιά, κλεμμένα έργα τέχνης ή διαμάντια. Οι ιστορίες είναι αμέτρητες, συνδυάζουν μύθο και πραγματικότητα και έχουν να μας παρουσιάσουν κάτι το ιδιαίτερο και το μοναδικό, αφήνοντας πάντα το ενδεχόμενο να υπάρξει η λύση του μυστηρίου και - ποιος ξέρει - ίσως κάποτε βρούμε το χαμένο θησαυρό.Οι πιο περιζήτητοι χαμένοι θησαυροί στον κόσμοΗ ληστεία στο Μουσείο Isabella Stewart GardnerΤο 1990 στη Βοστώνη, δύο άνδρες παρίσταναν τους αστυνομικούς, έδεσαν τους φύλακες και μέσα σε 80 λεπτά αφαίρεσαν 13 έργα τέχνης, μεταξύ αυτών και των Ρέμπραντ, Μανέ και Βερμέερ. Η ζημιά ξεπέρασε τα 500 εκατ. δολάρια. Τα έργα παραμένουν άφαντα, ενώ το μουσείο προσφέρει 10 εκατ. δολάρια αμοιβή μέχρι και σήμερα.Το Κεχριμπαρένιο ΔωμάτιοΤο Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο δημιουργήθηκε το 1745, στο Παλάτι της Αικατερίνης στη Ρωσία, διακοσμημένο με κεχριμπάρι και χρυσό. Το 1941 οι Ναζί το αποσυναρμολόγησαν και το μετέφεραν στο Κένιγκσμπεργκ. Εξαφανίστηκε το 1945, πιθανώς σε ναυάγιο στη Βαλτική και δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα.Ο θησαυρός της ΛίμαΤο 1820, καθώς ο Σαν Μαρτίν προχωρούσε προς την ανεξαρτησία του Περού, οι Ισπανοί εμπιστεύτηκαν στον καπετάνιο Γουίλιαμ Τόμσον έναν θησαυρό. Εκείνος φέρεται να τον έκρυψε στο νησί Cocos (Κόστα Ρίκα). Δεν εντοπίστηκε ποτέ.Ο χαμένος χρυσός των ΑζτέκωνΤο 1520, οι Ισπανοί με τον Κορτές προσπάθησαν να φύγουν από την Τενοτστιτλάν με χρυσό, αλλά δέχθηκαν επίθεση στη «Νύχτα της Θλίψης». Κάποιοι θησαυροί χάθηκαν στα κανάλια, ενώ άλλοι ίσως μεταφέρθηκαν και κρύφτηκαν από τους Αζτέκους.Το θρυλικό σπαθί Honjō Masamune