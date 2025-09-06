Τέλος εποχής για τα καρότσια των σούπερ μάρκετ: Ερχονται τα «έξυπνα» που ψωνίζουν… μόνα τους

Τα γνωστά καρότσια των σούπερ μάρκετ που ξεκλειδώνουν με κέρμα φαίνεται πως μπαίνουν σιγά-σιγά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.Στη θέση τους έρχονται νέα, «έξυπνα» μοντέλα που αξιοποιούν τεχνολογίες όπως NFC και QR codes, προσφέροντας στους καταναλωτές μια πιο γρήγορη και εύκολη εμπειρία αγορών.Με ένα απλό σκανάρισμα κωδικού ή την επαφή του κινητού σε αναγνώστη NFC, οι πελάτες θα μπορούν όχι μόνο να ξεκλειδώνουν το καρότσι, αλλά και να καταγράφουν αυτόματα τα προϊόντα που τοποθετούν σε αυτό. Το σύστημα υπόσχεται πληρωμές μέσω κινητού χωρίς αναμονή στο ταμείο, μειώνοντας τον χρόνο ολοκλήρωσης των αγορών.Επιπτώσεις στην εργασίαΗ εξέλιξη αυτή, ωστόσο, εγείρει και προβληματισμούς. Με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας, ο ρόλος των υπαλλήλων των σούπερ μάρκετ (κυρίως οι ταμίες) αναμένεται να περιοριστεί, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την απασχόληση στον κλάδο.Παράλληλα, τα «έξυπνα» καρότσια δίνουν τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων για τις καταναλωτικές συνήθειες, με στόχο την παροχή εξατομικευμένων προσφορών. Το κατά πόσο αυτό συνάδει με το πλαίσιο του GDPR θα εξαρτηθεί από τη συγκατάθεση των καταναλωτών.Η νέα γενιά: καρότσια με τεχνητή νοημοσύνηΈνα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι το Caper Smart Cart, καρότσι με ενσωματωμένη οθόνη και τεχνητή νοημοσύνη. Εκτός από το να ζυγίζει προϊόντα, προτείνει συνταγές με βάση τα είδη που έχουν ήδη τοποθετηθεί στο καλάθι, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν πιο «έξυπνο» και εξατομικευμένο τρόπο αγορών.