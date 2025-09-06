Η δολοφονική ανατίναξη τάνκερ στο Πέραμα: «Είδα κομμένα πόδια, χέρια και κεφάλια»

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1988 διαδραμτίστηκε στο Πέραμα ένα σοκαριστικό γεγονός που τρομοκράτησε τους κατοίκους της περιοχής. Ανατινάχθηκε ένα τάνκερ στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και αυτό που ακολούθησε, δεν περιγράφεται...