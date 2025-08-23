Η Βάρκα του Ιησού: Αρχαίο ξύλινο σκαρί στη θάλασσα της Γαλιλαίας συνδέεται με θαύμα του Χριστού
Η Βάρκα του Ιησού: Αρχαίο ξύλινο σκαρί στη θάλασσα της Γαλιλαίας συνδέεται με θαύμα του Χριστού

Ξύλινο σκαρί του 1ου αιώνα, γνωστή ως «Βάρκα του Ιησού», ανακαλύφθηκε στη Θάλασσα της Γαλιλαίας και οι αρχαιολόγοι τη συνδέουν με τα Ευαγγέλια, όπου ο Χριστός περπάτησε στο νερό και κόπασε την καταιγίδα

Η Βάρκα του Ιησού: Αρχαίο ξύλινο σκαρί στη θάλασσα της Γαλιλαίας συνδέεται με θαύμα του Χριστού
Μια μεγάλη ξύλινη βάρκα ανακαλύφθηκε στη θάλασσα της Γαλιλαίας, ενδέχεται να σχετίζεται με ένα απ' τα πιο διάσημα θαύματα του Ιησού στη Βίβλο.

Το σκαρί αυτό, γνωστό και ως «Βάρκα του Ιησού», έχει κέδρινη επένδυση και χρονολογείται στον 1ο αιώνα, την εποχή δηλαδή που έζησε ο Χριστός.

