Ibiza Final Boss: O τύπος που έγινε διάσημος σε 24 ώρες και τώρα βγάζει 40.000 λίρες την ημέρα

Ονομάζεται Jack Kay, είναι από το Νιούκαστλ και μέχρι πρόσφατα ήταν ένας ακόμη νεαρός σε διακοπές στην Ίμπιζα. Σήμερα, ολόκληρο το διαδίκτυο τον γνωρίζει ως Ibiza Final Boss και η έκρηξη στη δημοσιότητα ήταν απρόσμενη.Από ένα απλό video που έγινε viral, ο Jack έχει ήδη επιστρέψει στην Ίμπιζα με ιδιωτικό αεροσκάφος, ενώ οι εμφανίσεις του σε clubs και εκδηλώσεις του υπόσχονται έσοδα που φτάνουν ή και ξεπερνούν τις 40.000 λίρες την ημέρα! Το ερώτημα, όμως, είναι τι συμβαίνει όταν βρίσκεσαι στο επίκεντρο της ψηφιακής προσοχής, κυριολεκτικά μέσα σε λίγες ώρες. Πώς διαχειρίζεσαι μια τέτοια καταιγίδα δημοσιότητας;Οι κρίσιμες πρώτες 48 ώρεςΌπως εξηγεί η Jade Beard, επικεφαλής ψηφιακής στρατηγικής στον παγκόσμιο όμιλο ταλέντων YMU, τα πρώτα δύο 24ωρα είναι καθοριστικά.«Ξαφνικά, όλα ενεργοποιούνται. Ειδοποιήσεις, κλήσεις, αιτήματα. Όλοι έχουν κάτι να πουν για σένα. Είναι μεθυστικό, αλλά και επικίνδυνο. Ένα λάθος βήμα σ’ εκείνο το στάδιο μπορεί να σε σημαδέψει για πάντα», τονίζει η Beard.Η συμβουλή της; Μην παρασυρθείς από τη φρενίτιδα. Αυτό δεν είναι η στιγμή για ενθουσιασμούς αλλά για στρατηγική.Από viral video σε επαγγελματικό brandΈνα από τα πρώτα πρακτικά βήματα είναι η εξασφάλιση της παρουσίας στα social media: από την προστασία των προσωπικών λογαριασμών, μέχρι τον καθαρισμό παλαιότερων δημοσιεύσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις. Όπως σημειώνει η Beard, «ο ψηφιακός καθρέφτης πρέπει να είναι καθαρός πριν σε κοιτάξει ολόκληρος ο κόσμος».Πολύ συχνά, εξηγεί, η παγίδα είναι η υπερπροβολή: «Το να τρέξεις σε κάθε συνέντευξη ή να απαντήσεις σε κάθε σχόλιο μπορεί να σε κουράσει και να σε αποπροσανατολίσει. Πρέπει να διατηρήσεις τον έλεγχο του τόνου και της εικόνας σου. Να υπενθυμίζεις στο κοινό γιατί σε αγάπησε εξαρχής».Το viral δεν είναι το τέλος, είναι η αρχήΌπως αναφέρει η Denise Palmer-Davies, διευθύντρια δημοσίων σχέσεων της Borne Media, αυτό που κάνει τον Final Boss τόσο ελκυστικό είναι ότι δεν προσποιείται. «Δεν είναι χτισμένος από ομάδα δημοσίων σχέσεων. Είναι ακατέργαστος, αυθεντικός, αστείος και προσγειωμένος. Αυτό είναι που τον κάνει μοναδικό».Ήδη, μεγάλα brands προσπαθούν να αξιοποιήσουν την εικόνα του, ενώ οι ευκαιρίες φαίνεται να πολλαπλασιάζονται. Πηγές θέλουν την ομάδα του να δέχεται προτάσεις για συμμετοχές σε τηλεοπτικά ριάλιτι ενώ δεν αποκλείεται η εμφάνισή του σε chat shows ή ακόμα και σε καμπάνιες γνωστών εταιρειών.