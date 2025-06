glo up the city: Όταν η πόλη ανθίζει μπροστά σου μέσα από μια AR εμπειρία

Sponsored Content

Πώς θα ένιωθες σε μια πόλη που εξελίσσεται μαζί σου, όπου οι τοίχοι δεν είναι απλώς σύνορα από τσιμέντο, αλλά καμβάδες γεμάτοι ζωή, τεχνολογία και φύση; Μια πόλη που δεν σε πνίγει, αλλά σε εμπνέει να δημιουργήσεις όμορφες στιγμές - αναμνήσεις για μια ζωή; Κάθε δρόμος, κάθε τοίχος και γωνιά, μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι μεγαλειώδες, αρκεί να αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη. Γιατί στην πραγματικότητα, η αστική καθημερινότητα μπορεί να γίνει σκηνή δημιουργίας, χώρος αλληλεπίδρασης και δυναμικό ξεκίνημα για ένα βιώσιμο μέλλον.Αυτό ακριβώς συνέβη στις 5 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: ένας φουτουριστικός κήπος αισιοδοξίας και συνδημιουργίας φύτρωσε στην καρδιά της Αθήνας, αλλάζοντας τα δεδομένα της περιοχής. Όλα ξεκίνησαν με τη δράση glo up the city, μια πρωτοβουλία του glo™ και της BAT Hellas, σε συνεργασία με το Athens Digital Arts Festival (ADAF). Το αποτέλεσμα της σύμπραξης είναι η δημιουργία μιας μοναδικής τοιχογραφίας επαυξημένης πραγματικότητας (AR) στην οδό Λέκκα 31 που επαναπροσδιορίζει τον δημόσιο χώρο, με επίκεντρο τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.Το πιο ξεχωριστό, όμως, είναι πως αυτό το έργο δεν επιλέχθηκε αυθαίρετα αλλά ήταν αποτέλεσμα ανοιχτής ψηφοφορίας ανάμεσα σε δύο υποψήφιες καλλιτεχνικές προτάσεις του καλλιτέχνη Nikolaos Α Ω. Το κοινό επέλεξε το έργο «wing garden». Ο εμβληματικός καλλιτέχνης είναι γνωστός για τις τοιχογραφίες του με έντονη 3D αισθητική που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και μας παρασύρουν σε έναν άλλο, σχεδόν ονειρικό, χωροχρόνο. Έτσι, το mural στη Λέκκα 31 δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή εικαστική παρέμβαση. Είναι μια πόρτα σε έναν ψηφιακό, αλληγορικό κήπο. Σε έναν χώρο φαντασίας και ελπίδας, όπου η φύση ζωντανεύει μέσα από την τεχνολογία και η πόλη γίνεται πιο ανθρώπινη και οικεία.Μέσα από την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR), ένα απλό QR scan αρκεί για να μεταμορφωθεί ο τοίχος μπροστά στα μάτια μας: μουριές και μέντες, άνθη, φωτεινά μοτίβα και ένας ψηφιακός ήλιος γεμίζουν τον χώρο με ζωή. Μέσα από την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR), η τοιχογραφία αποκτά ζωή και προτείνει μια νέα, πιο βιώσιμη οπτική για τον δημόσιο χώρο. Είναι μια υπενθύμιση πως ακόμη και στο πιο αστικό σκηνικό, μπορούμε να επανασυνδεθούμε με τη φύση, αρκεί να την αναζητήσουμε.Όπως σημειώνει η Νατάσα Γκογκορώση, Head of Marketing της BAT Hellas: «Το glo™ συνεχίζει να επενδύει σε ενέργειες με ουσία, όπου η καινοτομία και η αειφορία συνυπάρχουν, μεταμορφώνοντας την καθημερινότητά μας. Ο “μυστικός” κήπος του Nikolaos Α Ω δεν είναι απλώς ένα έργο τέχνης, αλλά σύμβολο αλλαγής που εκπέμπει αισιοδοξία. Πρόκειται για ένα κάλεσμα συμμετοχής και μια υπενθύμιση πως κάθε μας επιλογή μπορεί να ανθίσει, όταν επιλέγουμε να ακολουθούμε το προσωπικό μας ταξίδι για να φτάσουμε στην πιο βελτιωμένη εκδοχή του εαυτού μας».Η δράση glo up the city έρχεται ως φυσική συνέχεια της ευρύτερης ESG στρατηγικής της BAT Hellas, η οποία βασίζεται σε αρχές βιωσιμότητας, καινοτομίας και συλλογικής προσφοράς. Ήδη από την περσινή χρονιά, η εταιρεία είχε θέσει τα θεμέλια για μια ουσιαστική περιβαλλοντική παρέμβαση, μέσα από μια σημαντική περιβαλλοντική ενέργεια σε συνεργασία με τη ΜΚΟ we4all.Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες δενδροφυτεύσεις σε πυρόπληκτες και αστικές περιοχές όπως η Βαρυμπόμπη, η Παιανία και η Εύβοια, προσφέροντας ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Με τη δυναμική συμμετοχή εργαζομένων, συνεργατών και δημόσιων προσώπων, η δράση απέδειξε ότι ακόμη και μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει κρίκος σε μια πράσινη αλυσίδα αλλαγής, που αποτελεί δέσμευση της BAT Hellas για ένα καλύτερο αύριο.Μπες κι εσύ στην πράσινη αλυσίδα και ζήσε την εμπειρία της αλλαγής.