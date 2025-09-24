Ρεκόρ συμμετοχών στο 19ο Ioannina Lake Run – Στο πλευρό των 7.000 δρομέων ο ΟΠΑΠ ως Μεγάλος Χορηγός

Ρεκόρ συμμετοχών στο Ioannina Lake Run 2025 με Μεγάλο Χορηγό τον ΟΠΑΠ

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού

Το περίπτερο του ΟΠΑΠ στο χωριό των χορηγών, με ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Η Ματίνα Νούλα τερμάτισε πρώτη στον αγώνα των 30 χλμ

Ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer του ΟΠΑΠ, Φώτης Ζησιμόπουλος, με τις τρεις πρώτες αθλήτριες του μεγάλου αγώνα

Ο ΟΠΑΠ υποδέχθηκε τους δρομείς και τους επισκέπτες με μια σειρά απολαυστικών δράσεων, όπως το face painting

Αγάπη Γιαννακάκη, OPAP PR Manager, Μανώλης Σταυρουλάκης, OPAP Public & Media Relations Director, Γιώργος Ζούμας, OPAP Sponsorships Director

Στην αθλητική γιορτή που γέμισε την πόλη παλμό, συμμετείχαν 7.000 δρομείς οι οποίοι έτρεξαν στις διαδρομές των 5,10 και 30 χιλιομέτρων, έχοντας στο πλευρό τους τον ΟΠΑΠ, Μεγάλο Χορηγό της διοργάνωσης.Μετά το τέλος των διαδρομών, στο Χωριό των Χορηγών στην πλατεία Μαβίλη, ο ΟΠΑΠ υποδέχθηκε τόσο τους δρομείς όσο και τους επισκέπτες με μια σειρά απολαυστικών δράσεων, όπως face painting και braiding στα μαλλιά, που έκαναν την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.Στο αγωνιστικό μέρος, ο Παναγιώτης Καραΐσκος, δεύτερος νικητής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας το 2024, έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού της διαδρομής των 30 χλμ. του Γύρου της Λίμνης των Ιωαννίνων, με χρόνο 1:37:37. Στις γυναίκες, πρώτη τερμάτισε η νικήτρια του περσινού Αυθεντικού Μαραθωνίου Ματίνα Νούλα με χρόνο 1.52.39, η οποία κατέρριψε το ρεκόρ, που κατείχε η Γκλόρια Πριβιλέτζιο από το 2024 με 1.53.13.Την απονομή των βραβείων στις νικήτριες της διαδρομής των 30 χλμ. πραγματοποίησε ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer του ΟΠΑΠ, Φώτης Ζησιμόπουλος.

Δείτε βίντεο με highlights από τη διοργάνωση:

