Ρεκόρ συμμετοχών στο 19ο Ioannina Lake Run – Στο πλευρό των 7.000 δρομέων ο ΟΠΑΠ ως Μεγάλος Χορηγός
ADVERTORIAL

Ρεκόρ συμμετοχών στο 19ο Ioannina Lake Run – Στο πλευρό των 7.000 δρομέων ο ΟΠΑΠ ως Μεγάλος Χορηγός

Χιλιάδες δρομείς κατέκλυσαν τους δρόμους των Ιωαννίνων το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του 19ου Ioannina Lake Run, το οποίο κατέρριψε εφέτος κάθε ρεκόρ συμμετοχών

Ρεκόρ συμμετοχών στο 19ο Ioannina Lake Run – Στο πλευρό των 7.000 δρομέων ο ΟΠΑΠ ως Μεγάλος Χορηγός
Εκπλήξεις από τον ΟΠΑΠ στο Χωριό των Χορηγών

Στην αθλητική γιορτή που γέμισε την πόλη παλμό, συμμετείχαν 7.000 δρομείς οι οποίοι έτρεξαν στις διαδρομές των 5,10 και 30 χιλιομέτρων, έχοντας στο πλευρό τους τον ΟΠΑΠ, Μεγάλο Χορηγό της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος των διαδρομών, στο Χωριό των Χορηγών στην πλατεία Μαβίλη, ο ΟΠΑΠ υποδέχθηκε τόσο τους δρομείς όσο και τους επισκέπτες με μια σειρά απολαυστικών δράσεων, όπως face painting και braiding στα μαλλιά, που έκαναν την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.

Ρεκόρ συμμετοχών στο 19ο Ioannina Lake Run – Στο πλευρό των 7.000 δρομέων ο ΟΠΑΠ ως Μεγάλος Χορηγός
Ρεκόρ συμμετοχών στο 19ο Ioannina Lake Run – Στο πλευρό των 7.000 δρομέων ο ΟΠΑΠ ως Μεγάλος Χορηγός
Ρεκόρ συμμετοχών στο 19ο Ioannina Lake Run – Στο πλευρό των 7.000 δρομέων ο ΟΠΑΠ ως Μεγάλος Χορηγός
Ρεκόρ συμμετοχών στο Ioannina Lake Run 2025 με Μεγάλο Χορηγό τον ΟΠΑΠ


Καραΐσκος και Νούλα οι νικητές των 30χλμ

Στο αγωνιστικό μέρος, ο Παναγιώτης Καραΐσκος, δεύτερος νικητής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας το 2024, έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού της διαδρομής των 30 χλμ. του Γύρου της Λίμνης των Ιωαννίνων, με χρόνο 1:37:37. Στις γυναίκες, πρώτη τερμάτισε η νικήτρια του περσινού Αυθεντικού Μαραθωνίου Ματίνα Νούλα με χρόνο 1.52.39, η οποία κατέρριψε το ρεκόρ, που κατείχε η Γκλόρια Πριβιλέτζιο από το 2024 με 1.53.13.

Την απονομή των βραβείων στις νικήτριες της διαδρομής των 30 χλμ. πραγματοποίησε ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer του ΟΠΑΠ, Φώτης Ζησιμόπουλος.



Ρεκόρ συμμετοχών στο 19ο Ioannina Lake Run – Στο πλευρό των 7.000 δρομέων ο ΟΠΑΠ ως Μεγάλος Χορηγός
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού
Ρεκόρ συμμετοχών στο 19ο Ioannina Lake Run – Στο πλευρό των 7.000 δρομέων ο ΟΠΑΠ ως Μεγάλος Χορηγός
Το περίπτερο του ΟΠΑΠ στο χωριό των χορηγών, με ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι
Ρεκόρ συμμετοχών στο 19ο Ioannina Lake Run – Στο πλευρό των 7.000 δρομέων ο ΟΠΑΠ ως Μεγάλος Χορηγός
Η Ματίνα Νούλα τερμάτισε πρώτη στον αγώνα των 30 χλμ
Ρεκόρ συμμετοχών στο 19ο Ioannina Lake Run – Στο πλευρό των 7.000 δρομέων ο ΟΠΑΠ ως Μεγάλος Χορηγός
Ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer του ΟΠΑΠ, Φώτης Ζησιμόπουλος, με τις τρεις πρώτες αθλήτριες του μεγάλου αγώνα
Ρεκόρ συμμετοχών στο 19ο Ioannina Lake Run – Στο πλευρό των 7.000 δρομέων ο ΟΠΑΠ ως Μεγάλος Χορηγός
Ο ΟΠΑΠ υποδέχθηκε τους δρομείς και τους επισκέπτες με μια σειρά απολαυστικών δράσεων, όπως το face painting
Κλείσιμο
Ρεκόρ συμμετοχών στο 19ο Ioannina Lake Run – Στο πλευρό των 7.000 δρομέων ο ΟΠΑΠ ως Μεγάλος Χορηγός
Αγάπη Γιαννακάκη, OPAP PR Manager, Μανώλης Σταυρουλάκης, OPAP Public & Media Relations Director, Γιώργος Ζούμας, OPAP Sponsorships Director


Δείτε βίντεο με highlights από τη διοργάνωση:

Ρεκόρ συμμετοχών στο 19ο Ioannina Lake Run – Στο πλευρό των 7.000 δρομέων ο ΟΠΑΠ ως Μεγάλος Χορηγός

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης