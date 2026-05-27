Κτιστάκης: Εάν αυξήσουμε το όριο ζωής κατά ένα χρόνο θα έχουμε εξοικονόμηση 30 τρις ευρώ
Ο Νίκος Κτιστάκης τόνισε τη σημασία της βασικής έρευνας και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πρόοδο της ιατρικής, υπογραμμίζοντας όμως ότι ο ανθρώπινος παράγοντας πρέπει να παραμείνει κεντρικός. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντική ερευνητική δυναμική, αλλά χρειάζεται περισσότερη αξιοκρατία, σωστή οργάνωση και κρατική στήριξη για να αξιοποιήσει το επιστημονικό της δυναμικό
Την υποχρέωση των επιστημόνων να αναδεικνύουν και να υπερασπίζονται την έρευνα τόνισε ο κ. Νίκος Κτιστάκης, Ερευνητής Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας του Ινστιτούτου Babraham του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, συμμετέχοντας στο πρώτο πάνελ «Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη: Η έρευνα σε έναν κόσμο που αλλάζει», με το οποίο άνοιξε το 7ο Συνέδριο του ygeiamou.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Κτιστάκης, το περιβάλλον που κινούμαστε προβάλλει μια θετική πίεση, καθώς «πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο τι κάνουμε με τα χρήματα των φορολογούμενων», όπως είπε.
«Το άλλο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε υπέρμαχοι και υποστηρικτές της βασικής έρευνας. Διότι να σκεφτούμε ότι η βασική έρευνα είναι το πρώτο στάδιο μιας πορείας που καταλήγει σε φαρμακευτικές ουσίες. Είναι σαν μια σκυταλοδρομία. Αν δεν υπάρχουν οι πρώτοι δύο δρομείς, δεν μπορεί να γίνει η σκυταλοδρομία».
