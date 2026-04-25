Συντονιστείτε σήμερα με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος για να «δείτε» τον Μεγάλο Τελικό Κυπέλλου
Ζωντανή ακουστική περιγραφή του τελικού μέσα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο «Φάρος 1946», φέρνει την εμπειρία του αγώνα πιο κοντά σε όλους
Μία διαφορετική εμπειρία παρακολούθησης του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σήμερα οι φίλοι του ποδοσφαίρου, μέσα από την πρωτοβουλία του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, που φέρνει τον αγώνα «στα αυτιά» των ακροατών με ζωντανή ακουστική περιγραφή.
Σήμερα, Σάββατο, το Πανθεσσαλικό Στάδιο φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το τρόπαιο σε μία αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων και έντονων συγκινήσεων. Μέσα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο «Φάρος 1946», οι ακροατές μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του αγώνα με τρόπο που μετατρέπει κάθε φάση σε ζωντανή εμπειρία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμμετοχή όλων.
