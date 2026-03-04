Δωρεά οργάνων: Το πρόγραμμα Organmeetings αλλάζει την κουλτούρα και δίνει νέα ώθηση στις μεταμοσχεύσεις
Χάρη στην πρωτοβουλία Organmeetings η εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας αυξάνεται, οι οικογένειες λένε πιο συχνά «ναι» και η ενημέρωση μετατρέπει τη γνώση σε πράξη ζωής
Το 2025 ήταν έτος-ορόσημο για τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων στη χώρα μας, καταγράφοντας εντυπωσιακή πρόοδο και μετρήσιμα αποτελέσματα στο ιδιαίτερο αυτό πεδίο. Διενεργήθηκαν 378 μεταμοσχευτικές επεμβάσεις, αριθμός ρεκόρ για την Ελλάδα, και προστέθηκαν περισσότεροι από 30.000 νέοι δωρητές στο Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων, φτάνοντας τους 57.000.
Η επιτυχία αυτή δεν είναι συγκυριακή· είναι αποτέλεσμα συστηματικής οργάνωσης, θεσμικής συνεργασίας και στοχευμένων ενημερωτικών πρωτοβουλιών, τις οποίες υλοποιεί τα τελευταία χρόνια το Ίδρυμα Ωνάση με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Η ελληνική κοινωνία εμφανίζει πλέον πιο θετική και ώριμη στάση απέναντι στη δωρεά οργάνων, με αυξημένη αποδοχή τα τελευταία χρόνια, και τα κενά γνώσης γύρω από τη διαδικασία, ιδίως για τον εγκεφαλικό θάνατο και τα πρωτόκολλα ασφάλειας, κλείνουν σταδιακά. Καθοριστικός αναδεικνύεται ο ρόλος της οικογένειας στην τελική απόφαση, γεγονός που τονίζει τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης και της ανοιχτής συζήτησης. Σε αυτή τη δυναμική διαδικασία εντάσσονται τα Organmeetings, ως εξέλιξη της Εθνικής Πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Ωνάση για την ενίσχυση της κουλτούρας δωρεάς οργάνων. Πρόκειται για μια δράση ενημέρωσης που απευθύνεται σε εταιρείες, οργανισμούς και φορείς οι οποίοι μπορούν να γίνουν ενεργό μέρος αυτής της ζωτικής «αλυσίδας ζωής».
