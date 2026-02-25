ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Νόσος Πάρκινσον: 4 παράξενα συμπτώματα που εμφανίζονται ακόμη και 20 χρόνια πριν
YGEIAMOU.GR
Δυσκοιλιότητα Νόσος Πάρκινσον Τρόμος χεριών

Νόσος Πάρκινσον: 4 παράξενα συμπτώματα που εμφανίζονται ακόμη και 20 χρόνια πριν

Η νόσος Πάρκινσον μπορεί να δώσει κάποια παράδοξα πρώιμα σημάδια ακόμη και 20 χρόνια πριν την εμφάνιση του τρόμου στα χέρια

Νόσος Πάρκινσον: 4 παράξενα συμπτώματα που εμφανίζονται ακόμη και 20 χρόνια πριν
Μαρία Κοτοπούλη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Παρότι το τρέμουλο έχει ταυτιστεί με τη νόσο Πάρκινσον, δεν αποτελεί πάντα το πρώτο – ούτε και απαραίτητο – σύμπτωμα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πιο διακριτικά, μη κινητικά σημάδια μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και χρόνια πριν παρατηρηθούν αλλαγές στην κίνηση.

Στην πραγματικότητα, ο τρόμος ηρεμίας – η ακούσια, ρυθμική κίνηση που εμφανίζεται όταν ένα μέρος του σώματος βρίσκεται σε χαλάρωση – δεν είναι απαραίτητος για τη διάγνωση της νόσου, ενώ έως και ένας στους πέντε ασθενείς δεν θα τον εκδηλώσει ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης