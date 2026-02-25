Νόσος Πάρκινσον: 4 παράξενα συμπτώματα που εμφανίζονται ακόμη και 20 χρόνια πριν
Νόσος Πάρκινσον: 4 παράξενα συμπτώματα που εμφανίζονται ακόμη και 20 χρόνια πριν
Η νόσος Πάρκινσον μπορεί να δώσει κάποια παράδοξα πρώιμα σημάδια ακόμη και 20 χρόνια πριν την εμφάνιση του τρόμου στα χέρια
Παρότι το τρέμουλο έχει ταυτιστεί με τη νόσο Πάρκινσον, δεν αποτελεί πάντα το πρώτο – ούτε και απαραίτητο – σύμπτωμα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πιο διακριτικά, μη κινητικά σημάδια μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και χρόνια πριν παρατηρηθούν αλλαγές στην κίνηση.
Στην πραγματικότητα, ο τρόμος ηρεμίας – η ακούσια, ρυθμική κίνηση που εμφανίζεται όταν ένα μέρος του σώματος βρίσκεται σε χαλάρωση – δεν είναι απαραίτητος για τη διάγνωση της νόσου, ενώ έως και ένας στους πέντε ασθενείς δεν θα τον εκδηλώσει ποτέ.
