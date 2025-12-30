Κινητές Ιατρικές Μονάδες: Στην Αστυπάλαια το πρώτο ταξίδι του 2026
YGEIAMOU.GR
Εθνικό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ) Προληπτικές εξετάσεις

Κινητές Ιατρικές Μονάδες: Στην Αστυπάλαια το πρώτο ταξίδι του 2026

Μια ολοκληρωμένη ιατρική αποστολή με πλήθος ειδικοτήτων και σύγχρονες διαγνωστικές εξετάσεις, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Κινητές Ιατρικές Μονάδες: Στην Αστυπάλαια το πρώτο ταξίδι του 2026
ygeiamou.gr team
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το έμπειρο ιατρικό προσωπικό των Κινητών Ιατρικών Μονάδων (ΚΙΜ) θα βρεθεί στην Αστυπάλαια, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την «Αναγέννηση και Πρόοδος» σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπεδικής Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης