Η 52χρονη πριγκίπισσα της Νορβηγίας χρειάζεται νέους πνεύμονες – Πάσχει από μια νόσο που «χτυπά» τους 50χρονους
Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, με το Βασιλικό Παλάτι να επιβεβαιώνει ότι πλησιάζει η στιγμή κατά την οποία θα χρειαστεί μεταμόσχευση πνεύμονα, έπειτα από χρόνια μάχη με την πνευμονική ίνωση
Σε μεταμόσχευση πνευμόνων θα οδηγηθεί αναγκαστικά η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, αφού, σύμφωνα με σχετικά ανακοίνωση του Βασιλικού Παλατιού, η υγεία της παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση. Υπενθυμίζεται ότι η 52χρονη πριγκίπισσα, σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, πάσχει από το 2018 από πνευμονική ίνωση. Όπως τονίζει η ανακοίνωση, δεν έχει ακόμη καθοριστεί πότε θα ενταχθεί σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα, ωστόσο οι απαραίτητες ιατρικές και οργανωτικές προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.
«Πλησιάζουμε τη στιγμή που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση πνεύμονα και κάνουμε τις απαραίτητες προετοιμασίες, ώστε να είναι εφικτή όταν έρθει η ώρα», δήλωσε ο καθηγητής Are Martin Holm της Πνευμονολογικής Μονάδας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο.
Η Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση (ΙΠΙ) είναι μία σπάνια, χρόνια, προοδευτική και ανίατη πάθηση των πνευμόνων, που επηρεάζει δραστικά τη ζωή των ασθενών.
