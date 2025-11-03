Ποιο ήταν το πιο «καυτό» καλοκαίρι της ιστορίας – Παγκόσμιες συστάσεις προστασίας της Ενιαίας Υγείας
Ποιο ήταν το πιο «καυτό» καλοκαίρι της ιστορίας – Παγκόσμιες συστάσεις προστασίας της Ενιαίας Υγείας

Η Παγκόσμια Ημέρα Ενιαίας Υγείας υπενθυμίζει την ανάγκη συντονισμένων πολιτικών για την ανθρώπινη, ζωική και περιβαλλοντική υγεία, εν μέσω ολοένα εντεινόμενων κρίσεων

Κλέλια Γιαρίμογλου
Τη σημασία της επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης των κινδύνων που συνδέουν την ανθρώπινη, ζωική και περιβαλλοντική υγεία τονίζουν η Ευρωπαϊκή Ομάδα Δράσης Ενιαία Υγεία και η Τετραμερής για την Ενιαία Υγεία στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενιαίας Υγείας (One Health), στις 3 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με το ECDC.

Στην κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι οργανισμοί επισημαίνουν πως οι κίνδυνοι αυτοί εντείνονται από την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση, την απώλεια βιοποικιλότητας, τις αλλαγές στη χρήση γης, τις πολύπλοκες αλυσίδες τροφίμων και την αύξηση του εμπορίου και των μετακινήσεων, και απαιτούν ισχυρότερα και πιο ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντίδρασης.

Κλέλια Γιαρίμογλου
