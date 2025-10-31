Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει στις 3 Νοεμβρίου στην Πλατεία Συντάγματος εκδήλωση με δωρεάν ελέγχους για σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (E.E.Σ.) διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στην Πλατεία Συντάγματος, την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, και ώρες 10:00 έως 13:00, στο πλαίσιο των παράλληλων εργασιών της 22ης ετήσιας συνάντησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ERNA) που θα φιλοξενηθεί από τον Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, το διάστημα 3-5 Νοεμβρίου 2025 και υλοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.
Η εν λόγω εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος, εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του Τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στη διάρκεια της οποίας, η Κινητή Ομάδα Υγείας θα μεταφέρει το μήνυμα: «Μαζί, ενισχύουμε την υγεία της κοινότητας- Ενωμένοι απέναντι στον HIV, την Ηπατίτιδα, τη Φυματίωση και την εξάρτηση από ουσίες».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η εν λόγω εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος, εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του Τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στη διάρκεια της οποίας, η Κινητή Ομάδα Υγείας θα μεταφέρει το μήνυμα: «Μαζί, ενισχύουμε την υγεία της κοινότητας- Ενωμένοι απέναντι στον HIV, την Ηπατίτιδα, τη Φυματίωση και την εξάρτηση από ουσίες».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα