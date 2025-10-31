Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει στις 3 Νοεμβρίου στην Πλατεία Συντάγματος εκδήλωση με δωρεάν ελέγχους για σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (E.E.Σ.) διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στην Πλατεία Συντάγματος, την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, και ώρες 10:00 έως 13:00, στο πλαίσιο των παράλληλων εργασιών της 22ης ετήσιας συνάντησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ERNA) που θα φιλοξενηθεί από τον Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, το διάστημα 3-5 Νοεμβρίου 2025 και υλοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Η εν λόγω εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος, εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του Τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στη διάρκεια της οποίας, η Κινητή Ομάδα Υγείας θα μεταφέρει το μήνυμα: «Μαζί, ενισχύουμε την υγεία της κοινότητας- Ενωμένοι απέναντι στον HIV, την Ηπατίτιδα, τη Φυματίωση και την εξάρτηση από ουσίες».

