Το νέο fitness trend μας ζητά να περπατήσουμε στα τέσσερα για ισορροπία και ευλυγισία
Το νέο fitness trend μας ζητά να περπατήσουμε στα τέσσερα για ισορροπία και ευλυγισία
Μια νέα μορφή άσκησης, εμπνευσμένη από τις κινήσεις των ζώων, κατακτά τα social media, συνδυάζοντας δύναμη, ισορροπία και παιχνίδι. Μια εμπειρία που δεν θυμίζει σε τίποτα τις κλασικές προπονήσεις
Από το τρέξιμο και τα βάρη, μέχρι τον χορό, την καλλισθενική και το crossfit, οι επιλογές για σωματική άσκηση σήμερα είναι πραγματικά αμέτρητες. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την πληθώρα δραστηριοτήτων, ένα νέο -και αρκετά ασυνήθιστο -είδος προπόνησης αρχίζει να κερδίζει έδαφος, κυρίως χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο λόγος για το Quadrobics, μια τάση που προσκαλεί τον ασκούμενο να κινηθεί… όπως τα ζώα.
Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη χρήση και των τεσσάρων άκρων κατά τη διάρκεια της άσκησης, θυμίζοντας περισσότερο τις φυσικές κινήσεις ενός τετράποδου παρά την όρθια στάση του ανθρώπου. Πόσο ωφέλιμη, όμως, είναι αυτή η «ζωώδης» γυμναστική; Μπορεί να σταθεί ισάξια ή και να ξεπεράσει τις παραδοσιακές μορφές άσκησης; Ο Dan Gordon, καθηγητής Φυσιολογίας της Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις μέσα από άρθρο του στο The Conversation, εξηγώντας τι ακριβώς είναι το Quadrobics, ποια τα πιθανά του οφέλη και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν το δοκιμάσουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη χρήση και των τεσσάρων άκρων κατά τη διάρκεια της άσκησης, θυμίζοντας περισσότερο τις φυσικές κινήσεις ενός τετράποδου παρά την όρθια στάση του ανθρώπου. Πόσο ωφέλιμη, όμως, είναι αυτή η «ζωώδης» γυμναστική; Μπορεί να σταθεί ισάξια ή και να ξεπεράσει τις παραδοσιακές μορφές άσκησης; Ο Dan Gordon, καθηγητής Φυσιολογίας της Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις μέσα από άρθρο του στο The Conversation, εξηγώντας τι ακριβώς είναι το Quadrobics, ποια τα πιθανά του οφέλη και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν το δοκιμάσουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα