Το νέο fitness trend μας ζητά να περπατήσουμε στα τέσσερα για ισορροπία και ευλυγισία
YGEIAMOU.GR
Περπάτημα Σωματική Άσκηση

Το νέο fitness trend μας ζητά να περπατήσουμε στα τέσσερα για ισορροπία και ευλυγισία

Μια νέα μορφή άσκησης, εμπνευσμένη από τις κινήσεις των ζώων, κατακτά τα social media, συνδυάζοντας δύναμη, ισορροπία και παιχνίδι. Μια εμπειρία που δεν θυμίζει σε τίποτα τις κλασικές προπονήσεις

Το νέο fitness trend μας ζητά να περπατήσουμε στα τέσσερα για ισορροπία και ευλυγισία
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Από το τρέξιμο και τα βάρη, μέχρι τον χορό, την καλλισθενική και το crossfit, οι επιλογές για σωματική άσκηση σήμερα είναι πραγματικά αμέτρητες. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την πληθώρα δραστηριοτήτων, ένα νέο -και αρκετά ασυνήθιστο -είδος προπόνησης αρχίζει να κερδίζει έδαφος, κυρίως χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο λόγος για το Quadrobics, μια τάση που προσκαλεί τον ασκούμενο να κινηθεί… όπως τα ζώα.

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη χρήση και των τεσσάρων άκρων κατά τη διάρκεια της άσκησης, θυμίζοντας περισσότερο τις φυσικές κινήσεις ενός τετράποδου παρά την όρθια στάση του ανθρώπου. Πόσο ωφέλιμη, όμως, είναι αυτή η «ζωώδης» γυμναστική; Μπορεί να σταθεί ισάξια ή και να ξεπεράσει τις παραδοσιακές μορφές άσκησης; Ο Dan Gordon, καθηγητής Φυσιολογίας της Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις μέσα από άρθρο του στο The Conversation, εξηγώντας τι ακριβώς είναι το Quadrobics, ποια τα πιθανά του οφέλη και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν το δοκιμάσουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης