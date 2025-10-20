Ιογενείς λοιμώξεις: Η φυσική θεραπεία με την ισχυρή αντιική δράση – Κρύβεται στην κουζίνα μας
Ιογενείς λοιμώξεις: Η φυσική θεραπεία με την ισχυρή αντιική δράση – Κρύβεται στην κουζίνα μας
Για ακόμη μια φορά διαπιστώνεται ότι η φύση έχει τις δικές της θεραπείες - Άλλο ένα φυσικό συστατικό αποδεικνύεται πολύτιμος σύμμαχος για την ανθρώπινη υγεία
Οι θεραπευτικές ιδιότητες πολλών υλικών της φύσης είναι γνωστές από την αρχαιότητα και, ακόμη και σήμερα με τις προχωρημένες γνώσεις ιατρικής και τις σύγχρονες θεραπείες, αποδεικνύονται συχνά πολύτιμος σύμμαχος της ανθρώπινης υγείας. Μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Foods, αναδεικνύει μια λιγότερο γνωστή σχέση: Οι σπόροι κάρδαμου, γνωστοί για τη χρήση τους ως μπαχαρικό, φαίνεται να έχουν σημαντική αντιική δράση.
Με επικεφαλής τον Abdullah Al Sufian Shuvo, υποψήφιο διδάκτορα στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Ιατρικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Shinshu της Ιαπωνίας, η ερευνητική ομάδα επικεντρώθηκε στους σπόρους του Elettaria cardamomum, ενός φυτού που παραδοσιακά εκτιμάται τόσο για τις μαγειρικές, όσο και για τις φαρμακευτικές του χρήσεις. Μέσα από μια σειρά εργαστηριακών πειραμάτων, εξέτασαν εκχυλίσματα σπόρων κάρδαμου σε ζεστό νερό σε ανθρώπινα πνευμονικά κύτταρα (κύτταρα A549) για να προσομοιώσουν ιογενή λοίμωξη και να παρατηρήσουν τις επιδράσεις στην παραγωγή αντιιικών μορίων.
