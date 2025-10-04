Η Ελλάδα έχει επιλεγεί για τον εορτασμό της ευρωπαϊκής ημέρας δωρεάς οργάνων

Το 2025 είναι η χώρα μας που θα φιλοξενήσει τον ετήσιο εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, στην Καλαμάτα, με κεντρικό μήνυμα «Δωρεά Οργάνων, Περισσότερη Ζωή»