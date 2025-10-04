Η Ελλάδα έχει επιλεγεί για τον εορτασμό της ευρωπαϊκής ημέρας δωρεάς οργάνων
Το 2025 είναι η χώρα μας που θα φιλοξενήσει τον ετήσιο εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, στην Καλαμάτα, με κεντρικό μήνυμα «Δωρεά Οργάνων, Περισσότερη Ζωή»
Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων», αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και εορτάζεται κάθε χρόνο, το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου. Στόχος της είναι να φέρει κοντά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στον θεσμό της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων.
Μέσα από τη δωρεά, εκτός από την προφανή σωτηρία ασθενών συνανθρώπων μας, αναδεικνύεται και η σημασία της ενίσχυσης των δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών, καθώς η μεταμόσχευση αποτελεί τη μόνη περίπτωση στον χώρο της ιατρικής επιστήμης, όπου η θεραπεία προσφέρεται από τον συνάνθρωπο.
Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου του 2025, η Ελλάδα έχει την τιμή να φιλοξενεί στην Καλαμάτα την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων», υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Με το μήνυμα «Δωρεά Οργάνων, Περισσότερη Ζωή», το δώρο ζωής από άνθρωπο σε άνθρωπο, μπαίνει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Με συμβολικές δράσεις σε όλη τη χώρα, αλλά και με τις εκδηλώσεις, που διοργανώνει κάθε ευρωπαϊκή χώρα την ημέρα αυτή, το σημαντικό μήνυμα θα μεταδοθεί, με σκοπό τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών ζωής για κάθε Ευρωπαίο πολίτη.
