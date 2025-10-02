Στο Βουργαρέλι η 206η αποστολή των Κινητών Ιατρικών Μονάδων
Στο Βουργαρέλι η 206η αποστολή των Κινητών Ιατρικών Μονάδων

Στις 3-5 Οκτωβρίου, το προσωπικό των ΚΙΜ θα βρεθεί στo Βουργαρέλι, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας

Το έμπειρο ιατρικό προσωπικό των Κινητών Ιατρικών Μονάδων (ΚΙΜ) θα βρεθεί στo Βουργαρέλι, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την “Αναγέννηση και Πρόοδος” σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Οι ΚΙΜ έχουν πραγματοποιήσει από το 2014, διακόσιες πέντε (205) αποστολές σε απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.

