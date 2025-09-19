Μεταμοσχεύσεις: Το 2024 χρονιά-ορόσημο για την Ελλάδα – Συνολικά ευεργετήθηκαν 361 άνθρωποι

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Δωρεά Οργάνων Δωρεά Οργάνων και Μεταμοσχεύσεις Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) Τοπικοί Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι οικογένειες, που σε αρκετές περιπτώσεις πρότειναν οι ίδιες τη δωρεά, αλλά και οι Τοπικοί Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων, οι οποίοι εντόπισαν έγκαιρα δυνητικούς δότες και στήριξαν τους συγγενείς στη δύσκολη απόφαση

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Το 2024 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τη μεταμοσχευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), καταγράφηκαν 111 αποβιώσαντες δότες συμπαγών οργάνων, οι οποίοι χάρισαν ζωή σε 236 συνανθρώπους. Παράλληλα, 125 ζώντες δότες (123 νεφρού και 2 ήπατος) ενίσχυσαν τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων, ανεβάζοντας το σύνολο των ασθενών που ευεργετήθηκαν σε 361.

Η αύξηση αυτή συνιστά την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με ανοδική πορεία και αναγνωρίζεται, διεθνώς, ως παράδειγμα επιτυχημένης στρατηγικής ανάπτυξης.

