Μεταμοσχεύσεις: Το 2024 χρονιά-ορόσημο για την Ελλάδα – Συνολικά ευεργετήθηκαν 361 άνθρωποι

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι οικογένειες, που σε αρκετές περιπτώσεις πρότειναν οι ίδιες τη δωρεά, αλλά και οι Τοπικοί Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων, οι οποίοι εντόπισαν έγκαιρα δυνητικούς δότες και στήριξαν τους συγγενείς στη δύσκολη απόφαση