Τέτανος: Αυξάνονται οι θάνατοι στην Ευρώπη – Πιο ευαίσθητες οι γυναίκες – Η θέση της Ελλάδας
Τέτανος: Αυξάνονται οι θάνατοι στην Ευρώπη – Πιο ευαίσθητες οι γυναίκες – Η θέση της Ελλάδας
Η επιδημιολογική έκθεση του ECDC δείχνει ότι ο τέτανος επανέρχεται με αυξημένα περιστατικά και περισσότερους θανάτους στην Ευρώπη - Τα στοιχεία για την Ελλάδα
Ο τέτανος είναι μια σπάνια αλλά επικίνδυνη νόσος που προκαλείται από τη νευροτοξίνη του βακτηρίου Clostridium tetani. Το μικρόβιο εισέρχεται στον οργανισμό μέσω τραυμάτων, χωρίς να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, καθώς οι σπόροι του εντοπίζονται κυρίως σε χώμα, σκόνη και κόπρανα.
Η τοξίνη που παράγει επηρεάζει το νευρικό σύστημα, προκαλώντας μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς. Παρά τη σπανιότητά του, ο τέτανος εξακολουθεί να συνδέεται με υψηλή θνητότητα και να εμφανίζει αυξητική τάση στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η τοξίνη που παράγει επηρεάζει το νευρικό σύστημα, προκαλώντας μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς. Παρά τη σπανιότητά του, ο τέτανος εξακολουθεί να συνδέεται με υψηλή θνητότητα και να εμφανίζει αυξητική τάση στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα