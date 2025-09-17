Γονείς: 6 τρόποι να κάνετε τη συζήτηση για το σεξ με το παιδί λιγότερο αμήχανη
Η σεξουαλική αγωγή ξεκινά από το σπίτι, όμως πολλοί γονείς αισθάνονται, συχνά, αμήχανοι - Οι ειδικοί προτείνουν 6 απλούς τρόπους για να γίνει η κουβέντα πιο εύκολη και ουσιαστική

Σαβίνα Αποστολοπούλου

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν είναι υπόθεση μόνο του σχολείου. Οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συζήτηση γύρω από το σεξ και τις σχέσεις. Όμως, οι περισσότεροι δυσκολεύονται να ανοίξουν αυτό το κεφάλαιο με τα παιδιά τους. Ιδίως οι πατέρες αισθάνονται μεγαλύτερη αμηχανία, σύμφωνα με έρευνα στην Αυστραλία.

Όπως εξηγούν στο The Conversation, συγγραφείς της μελέτης, Jennifer Power, Alexandra James και Thomas Norman από το La Trobe University, από ότι φαίνεται οι γονείς νιώθουν πιο άνετα να μιλούν για θέματα όπως η εφηβεία και η εικόνα σώματος, αλλά λιγότερο όταν η κουβέντα αγγίζει ζητήματα όπως ο αυνανισμός ή η σεξουαλική ικανοποίηση.


Οι μητέρες εμφανίζονται πιο πρόθυμες να ξεκινήσουν τέτοιες συζητήσεις, ενώ οι πατέρες τείνουν να αποφεύγουν το θέμα.

