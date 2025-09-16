Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες – Ευρωπαϊκή εκστρατεία για υπεύθυνη χρήση

ανακοίνωσε την έναρξη νέας εκστρατείας που ξεκίνησαν οι επικεφαλής των Οργανισμών Φαρμάκων (HMA), με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τη σημασία της υπεύθυνης χρήσης των γνωστών διεθνώς ως OTC, στα ελληνικά ΜΗΣΥΦΑ.