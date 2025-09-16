Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες – Ευρωπαϊκή εκστρατεία για υπεύθυνη χρήση
Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες – Ευρωπαϊκή εκστρατεία για υπεύθυνη χρήση
Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης αφορά σε όσους χρησιμοποιούν περιστασιακά φάρμακα χωρίς συνταγή, όπως παυσίπονα, ρινικά σπρέι, αντιόξινα σκευάσματα ή σιρόπια για τον βήχα
«Διαβάστε το φύλλο οδηγιών, ακολουθήστε τις οδηγίες και χρησιμοποιήστε τα φάρμακα με σύνεση». Είναι τα τρία βήματα που συνιστούν οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές για υπεύθυνη χρήση των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε την έναρξη νέας εκστρατείας που ξεκίνησαν οι επικεφαλής των Οργανισμών Φαρμάκων (HMA), με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τη σημασία της υπεύθυνης χρήσης των γνωστών διεθνώς ως OTC, στα ελληνικά ΜΗΣΥΦΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα