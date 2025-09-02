Η σιωπηλή κρίση: Γιατί αυξάνονται οι θάνατοι από υπερβολική δόση φαρμάκων στους ηλικιωμένους

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι θάνατοι από υπερβολική δόση φαρμάκων δεν είναι μόνο πρόβλημα των νέων, αλλά καταγράφονται όλο και περισσότερο σε μεσήλικες και ηλικιωμένους