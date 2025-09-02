Η σιωπηλή κρίση: Γιατί αυξάνονται οι θάνατοι από υπερβολική δόση φαρμάκων στους ηλικιωμένους
Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι θάνατοι από υπερβολική δόση φαρμάκων δεν είναι μόνο πρόβλημα των νέων, αλλά καταγράφονται όλο και περισσότερο σε μεσήλικες και ηλικιωμένους
Όταν ακούμε για θανάτους από υπερβολική δόση φαρμάκων, οι περισσότεροι από εμάς φανταζόμαστε νέους ανθρώπους. Ωστόσο, νέα δεδομένα από την Ετήσια Έκθεση για το θέμα στην Αυστραλία δείχνουν μία ανησυχητική αύξηση στους θανάτους ηλικιωμένων από υπερβολική δόση, συγκριτικά με πριν από δύο δεκαετίες.
Από το 2001, οι ακούσιοι θάνατοι από υπερβολική δόση μειώθηκαν περίπου κατά ένα τρίτο στους ανθρώπους κάτω των 30 ετών. Ωστόσο, στα άτομα ηλικίας 50–59, οι θάνατοι τριπλασιάστηκαν, ενώ στους 60–69 σχεδόν διπλασιάστηκαν.
