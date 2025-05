Εφηβεία: 9 παράγοντες προβληματικής χρήσης των social media

Σύμφωνα με το πολύ πρόσφατο επιστημονικό άρθρο με τίτλο «Risk Factors for Problematic Social Media Use in Youth: A Systematic Review of Longitudinal Studies» που δημοσιεύθηκε στο Adolescent Research Review, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – όπως το Instagram, το TikTok και το Snapchat – έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων. Σχεδόν όλα τα παιδιά ηλικίας 12-18 ετών διαθέτουν smartphone και είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο πολλές ώρες την ημέρα. Αν και η τεχνολογία προσφέρει πολλά θετικά, οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αυτή η χρήση μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνεται υπερβολική και βλαβερή.

Όπως αναφέρει η Ιατρός της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Παθολόγος, Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής), η επιστημονική αυτή μελέτη αναλύει 23 έρευνες από διάφορες χώρες που εξετάζουν τα αίτια που οδηγούν στην λεγόμενη προβληματική χρήση των κοινωνικών δικτύων (social media). Με τον όρο αυτό εννοείται η υπερβολική, εθιστική ή καταναγκαστική χρήση, η οποία επηρεάζει αρνητικά την ψυχική ή σωματική υγεία του ατόμου, την απόδοσή του στο σχολείο, τις σχέσεις του και τον ύπνο του.



