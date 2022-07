Το κόλπο των 3′ που μειώνει το άγχος και βελτιώνει τη διάθεση

Το νέο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου της Generali προσφέρει πλήρη κάλυψη προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό μας. To Speed On μας παρέχει όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τις καινοτόμες υπηρεσίες που χρειαζόμαστε ώστε να αισθανόμαστε απόλυτη σιγουριά στο δρόμο

Η ενασχόληση με την τέχνη έχει δείξει εδώ και καιρό τα ευεργετικά της αποτελέσματα στην ψυχική υγεία . Οι επισκέψεις σε χώρους τέχνης, πινακοθήκες και μουσεία μπορούν να συμβάλλουν στη διαχείριση του άγχους , τη βελτίωση της διάθεσης και γενικότερα στην ευημερία ενός ατόμου. Μια ομάδα ερευνητών ανακάλυψε τώρα ότι τα ίδια πλεονεκτήματα μπορεί να προσφέρει, όμως, και η διαδικτυακή ενασχόληση με την τέχνη.Η μελέτη της ερευνητικής ομάδας Arts and Research on Transformation of Individuals and Society, των συναδέλφων τους από το Τμήμα Ψυχολογίας και το Ινστιτούτο Ψυχογλωσσολογίας Max Planck, με επικεφαλής τους MacKenzie Trupp και Matthew Pelowski, είχε στόχο να διερευνήσει εάν η ψηφιακή ενασχόληση με την τέχνη θα μπορούσε να έχει ανάλογες επιδράσεις στην ψυχική υγεία των ανθρώπων, με αυτές που έχει διαπιστωθεί ότι έχει η βιωματική εμπειρία.Διαβάστε περισσότερα στο