Πόνος στη μέση: Όλοι οι τρόποι που ανακουφίζουν – 7 κινήσεις που τον αποτρέπουν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η κακή στάση του σώματος, η καθιστική ζωή και οι απότομες κινήσεις συχνά συνδέονται με τους πόνους της μέσης δυσκολεύοντας την καθημερινότητά μας. Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε με απλές κινήσεις και μια καθημερινή ρουτίνα που μπορείτε να εφαρμόσετε στο σπίτι να ανακουφιστείτε από τις ενοχλήσεις σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα Medline Plus που αποτελεί υπηρεσία της αμερικανικής Εθνικής Βιβλιοθήκης Υγείας (National Library of Medicine,NLM), τη μεγαλύτερη ιατρική βιβλιοθηκε παγκοσμίως που αποτελεί μέρος του αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας NIH (National Institute of Health)Ο πιο συχνός μύθος γύρω από τον πόνο στη μέση είναι είναι ότι χρειάζεται ξεκούραση και ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η άσκηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει, μιας και οι γιατροί δε συστήνουν την μακρόχρονη παραμονή στο κρεβάτι. Έαν λοιπόν δεν έχετε κάποιο σοβαρό λόγο για το οποίο πονάει η μέση σας, προσπαθήστε να μείνετε ενεργοί όσο το δυνατόν περισσότερο.Διαβάστε περισσότερα στο