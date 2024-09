Η Τράπεζα Χρώματος ενώνει τις δυνάμεις τριών εταιρειών για σχολεία του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Sponsored contentΗ 3η ενέργεια της Τράπεζας Χρώματος της VITEX συνδύασε τις αποχρώσεις της ενεργούς κοινωνικής παρουσίας και συμμετοχής επιπλέον δύο ελληνικών εταιρειών, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση σχολικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.Στο πλαίσιο αυτό, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκει επιλεγμένες σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου ανανεωμένες, αλλά και πλήρεις σε καθαριστικά και χαρτικά προϊόντα, καθώς και με γραφική ύλη και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.Συγκεκριμένα:• Η εταιρείαπροσέφερε, με σκοπό τη συντήρηση και την αναβάθμιση των σχολικών αιθουσών.• Η εταιρείαδώρισε, καλύπτοντας τις ανάγκες καθαριότητας για όλη τη σχολική χρονιά.• Η εταιρείαπρομήθευσε, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός άρτια εξοπλισμένου και λειτουργικού εκπαιδευτικού χώρου.Στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στα Βίλια, παραβρέθηκαν οι τρεις CEOs: ο κ. Αρμόδιος Γιαννίδης της Vitex, ο κ. Γιώργος Τρακάκης της Endless EC και ο κ. Κώστας Γεράρδος της Πλαίσιο, μαζί με τον Δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Αρμόδιο Δρίκο, ο οποίος δήλωσε: «Η σημερινή παρουσία των εκπροσώπων των εταιρειών VITEX, ENDLESS EC ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ αποτελεί μία έμπρακτη απόδειξη της στήριξης που προσφέρουν στην τοπική μας κοινωνία. Μέσα από τις δωρεές τους, δεν συμβάλλουν μόνο στη βελτίωση των σχολικών υποδομών, αλλά ενισχύουν την προσπάθεια να προσφέρουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αυτή η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής μας και την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Παράλληλα τέτοιου είδους συνεργασίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων του τόπου μας, αποδεικνύουν ότι όταν υπάρχει θέληση για το κοινό καλό και την προσφορά υπάρχει και τρόπος».H Vitex Α.Ε. κατέχει την ηγετική θέση στην Ελλάδα στον τομέα των χρωμάτων και των δομικών υλικών. Με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τέσσερις σύγχρονες μονάδες παραγωγής και με δύο θυγατρικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Σερβία και Βουλγαρία), η Vitex προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για αρχιτεκτονικά χρώματα (Vitex), για εξωτερική θερμομόνωση (Vitextherm) και ασφαλτικά στεγανωτικά προϊόντα (Hermes). Η εταιρεία διαθέτει από τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής χρωμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και 20 χώρες παγκοσμίως. Οι αρχές της βιωσιμότητας ενισχύουν το λειτουργικό μοντέλο της Vitex, με την παραγωγική μονάδα να λειτουργεί με πρακτικές zero waste και net zero energy με φωτοβολταϊκά πάρκα οροφής ισχύος 1ΜW. Η Vitex κατατάχθηκε στη λίστα Best WorkplacesΤΜ Hellas ως μία από τις 10 εταιρείες στην Ελλάδα με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον καθώς και αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία ESG των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Growth Awards. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το vitex.gr.Η Endless EC είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία προϊόντων χάρτου “Tissue”, την παραγωγή υγρών απορρυπαντικών καθώς και την εμπορεία ειδών προσωπικής υγιεινής και συναφών ειδών. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες του κλάδου Χαρτιού – Απορρυπαντικού και βρίσκεται στη λίστα των μεγαλύτερων εταιρειών της Ελλάδας, με βάση τη λίστα της ICAP, απασχολώντας 250 άτομα προσωπικό. Η εταιρία αποτελεί Μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, μιας Κοινότητας αμιγώς ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων που διατηρούν την Έδρα, την παραγωγή́ και την ιδιοκτησία τους στην Ελλάδα.Από το 1969 και για 55 χρόνια, το όνομα «Πλαίσιο» έχει ταυτιστεί με την τεχνολογία, την πρωτοπορία και την εξέλιξη, συνεχίζοντας να βρίσκεται σε ηγετική θέση, ως η πιο υγιής επιχείρηση του κλάδου. Από τα 12τ.μ. της Στουρνάρη στα 22.500 τ.μ. του υπερσύγχρονου κέντρου logistics στη Μαγούλα, έχει διανύσει μισό αιώνα λειτουργίας, διαδραματίζοντας ρόλο “leader” στην ελληνική αγορά, με 25 καταστήματα και service points σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 180 εξειδικευμένους τεχνικούς & 1.500 εργαζόμενους και τζίρο που ξεπερνά τα 468.000.000€. Το πάθος της Πλαίσιο για την γνώση & την τεχνολογία και το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο & τις πραγματικές του ανάγκες, καθόρισε και καθορίζει ακόμα και σήμερα την εξέλιξη και την πορεία της, αναδεικνύοντάς την σε πηγή έμπνευσης, πρότυπο και σημείο αναφοράς στο χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων. Βασική προτεραιότητα της εταιρείας είναι να δημιουργεί αξία, να προσφέρει γνώση και να υποστηρίζει την εξέλιξη στον κλάδο της τεχνολογίας, πάντα με επίκεντρο της δραστηριότητάς της τον άνθρωπο.