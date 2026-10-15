Νέο χάος στην Αλβανία από τις διαδηλώσεις: Πέταξαν πέτρες στην Βουλή και σε υπουργεία, έβαλαν φωτιές σε κάδους, βίντεο

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🇦🇱 Protesters and police clashed in Albania's capital for a third straight day on Thursday, when the prime minister toured the aftermath of demonstrations that left government buildings badly damaged. ➡️ https://t.co/N1XvB1wkLf https://t.co/KyWMNPGbuq — AFP News Agency (@AFP) October 15, 2026

🇦🇱 Protesters and police clashed in Albania's capital for a third straight day on Thursday, when the prime minister toured the aftermath of demonstrations that left government buildings badly damaged. ➡️ https://t.co/N1XvB1wkLf https://t.co/KyWMNPGbuq — AFP News Agency (@AFP) October 15, 2026

🚨🇦🇱 BREAKING: Footage from Day 3 of student protests in Tirana, Albania, shows police officers attacking and assaulting high school students protesting in the streets ✊ STAND WITH THE STUDENTS! STOP POLICE BRUTALITY! #Albania #Tirana #StudentProtest #PoliceBrutality https://t.co/ORX69YAwSs — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) October 15, 2026

Revolution of Dignity taking place in Albania 🇦🇱❤️ https://t.co/fgmRH1IwWI — Alb Patriot 🇦🇱 🦅 (@Alb_Patriot) October 15, 2026

Στην πορεία, τα αιτήματα απέκτησαν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα, με διαδηλωτές να καταγγέλλουν τη διαφθορά και να ζητούν την αποχώρηση του πρωθυπουργού.Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και ομάδες του ευρύτερου κινήματος διαμαρτυρίας που έγινε γνωστό ως «Κίνημα των Φλαμίνγκο», το οποίο έχει πραγματοποιήσει συγκεντρώσεις τους προηγούμενους μήνες, μεταξύ άλλων εναντίον μεγάλου τουριστικού επενδυτικού σχεδίου στη νότια Αλβανία που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.