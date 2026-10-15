Νέο χάος στην Αλβανία από τις διαδηλώσεις: Πέταξαν πέτρες στην Βουλή και σε υπουργεία, έβαλαν φωτιές σε κάδους, βίντεο
Μαζικές κινητοποιήσεις φοιτητών και μαθητών για τρίτη συνεχόμενη ημέρα – Ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα, ο οποίος αρνείται να αποχωρήσει
Οι νέες συγκρούσεις ξεκίνησαν νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10), όταν ομάδες διαδηλωτών κινήθηκαν προς υπουργεία, το Κοινοβούλιο και άλλα κυβερνητικά κτίρια, εκτοξεύοντας πέτρες, ξύλα και μεταλλικά αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και οχήματα εκτόξευσής νερού.
Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν διαδοχικές πορείες στο κέντρο των Τιράνων, με την ένταση να επικεντρώνεται γύρω από τα υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών και Υποδομών, καθώς και στην περιοχή του Κοινοβουλίου.
Στο υπουργείο Οικονομικών, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες κατά των αστυνομικών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να τους απωθήσουν. Αντίστοιχα, κοντά στο υπουργείο Οικονομίας, δύο κουκουλοφόροι φέρονται να άρπαξαν μεταλλικό κιγκλίδωμα και να το εκτόξευσαν προς τους αστυνομικούς, ενώ άλλοι διαδηλωτές πετούσαν πέτρες και ξύλα.
Οι μεγαλύτερες καταστροφές είχαν καταγραφεί το προηγούμενο 24ωρο στο υπουργείο Παιδείας, όπου διαδηλωτές έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν φωτιά στο κτίριο. Φωτιές εκδηλώθηκαν επίσης σε δύο τραπεζικά καταστήματα.
🚨🇦🇱 BREAKING: Footage from Day 3 of student protests in Tirana, Albania, shows police officers attacking and assaulting high school students protesting in the streets ✊ STAND WITH THE STUDENTS! STOP POLICE BRUTALITY! #Albania #Tirana #StudentProtest #PoliceBrutality https://t.co/ORX69YAwSs— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) October 15, 2026
Εικόνες που μετέδωσαν αλβανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, σπασμένες βιτρίνες και ζημιές σε γραφεία, ενώ αναφέρθηκαν επιθέσεις σε εμπορικές επιχειρήσεις και στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Σύμφωνα με το Reuters, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις κάνοντας χρήση νερού υπό πίεση και δακρυγόνων.
Παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ξεκαθάρισε την Πέμπτη, σε δηλώσεις του στο Reuters, ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα βίαια επεισόδια δεν πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει το έργο της.
Ράμα: Δεν παραιτούμαι – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τη βία
Νωρίτερα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από κτίριο του Κολεγίου της Ευρώπης στα Τίρανα που υπέστη ζημιές, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι βρίσκεται πίσω από τις καταστροφές. Ο Ράμα υποστήριξε ότι οι πράξεις βίας δεν αντιπροσωπεύουν τους φοιτητές, δηλώνοντας παράλληλα πως η κυβέρνησή του παραμένει διαθέσιμη για διάλογο σχετικά με τα αιτήματά τους.
Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με επίκεντρο τα προβλήματα στην εκπαίδευση, καθώς φοιτητές διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος σπουδών, τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, την ανεπαρκή οικονομική υποστήριξη και τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές μετά την αποφοίτηση.
Πώς ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις
Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και ομάδες του ευρύτερου κινήματος διαμαρτυρίας που έγινε γνωστό ως «Κίνημα των Φλαμίνγκο», το οποίο έχει πραγματοποιήσει συγκεντρώσεις τους προηγούμενους μήνες, μεταξύ άλλων εναντίον μεγάλου τουριστικού επενδυτικού σχεδίου στη νότια Αλβανία που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα επεισόδια
🇦🇱 Protesters and police clashed in Albania's capital for a third straight day on Thursday, when the prime minister toured the aftermath of demonstrations that left government buildings badly damaged. ➡️ https://t.co/N1XvB1wkLf https://t.co/KyWMNPGbuq— AFP News Agency (@AFP) October 15, 2026
🇦🇱 Protesters and police clashed in Albania's capital for a third straight day on Thursday, when the prime minister toured the aftermath of demonstrations that left government buildings badly damaged. ➡️ https://t.co/N1XvB1wkLf https://t.co/KyWMNPGbuq— AFP News Agency (@AFP) October 15, 2026
🚨🇦🇱 BREAKING: Footage from Day 3 of student protests in Tirana, Albania, shows police officers attacking and assaulting high school students protesting in the streets ✊ STAND WITH THE STUDENTS! STOP POLICE BRUTALITY! #Albania #Tirana #StudentProtest #PoliceBrutality https://t.co/ORX69YAwSs— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) October 15, 2026
Revolution of Dignity taking place in Albania 🇦🇱❤️ https://t.co/fgmRH1IwWI— Alb Patriot 🇦🇱 🦅 (@Alb_Patriot) October 15, 2026
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