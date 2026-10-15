101 τραυματίες από τα βίαια επεισόδια στα Τίρανα: Ο Ράμα κατηγορεί την αντιπολίτευση, στους δρόμους και μαθητές
Δεκάδες συλλήψεις μετά τις συγκρούσεις, με 51 αστυνομικούς και 50 διαδηλωτές τραυματίες – «Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η πορεία προς την ΕΕ», διαμηνύει ο Αλβανός πρωθυπουργός
Στο μήνυμά του από το κατεστραμμένο κτίριο του Κολλεγίου της Ευρώπης, ο Ράμα τονίζει μεταξύ άλλων ότι τα έκτροπα, οι καταστροφές και η βία δεν οφείλονται στους φοιτητές, αλλά σε εκείνους που προσπαθούν να καταστρέψουν την Αλβανία. Ο Ράμα δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει γυρισμός και το ταξίδι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται.
“Whoever is involved in this will pay. The future belongs to the students and to Albanians,” PM Edi Rama says while visiting the College of Europe offices, which were set on fire by protesters over the past two days. He implies that the “masked PD opposition wants to turn Albania… pic.twitter.com/tG5HGz6wv4— Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) October 15, 2026
Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί για να βρει μια λύση, αλλά η αντιπολίτευση προσπαθεί μέσω της βίας και της καταστροφής να εμποδίσει την Αλβανία στην πορεία της προς την ΕΕ.
Government buildings torched in violent Albanian protests.— AFP News Agency (@AFP) October 15, 2026
Protesters and riot police clashed in Tirana as thousands of demonstrators rallied for better university conditions and demanded Prime Minister Edi Rama's resignationhttps://t.co/wgmy70NTzI pic.twitter.com/Ep6uO5bQF8
«Η ευθύνη ενώπιον του νόμου ανήκει σε όλους και όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το χάος σίγουρα θα πληρώσουν. Θα πληρώσω εγώ γιατί η Αλβανία δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Οι Αλβανοί δεν θα είναι ποτέ ξανά όμηροι του παρελθόντος και το παρελθόν που επέστρεψε με την τύφλωση του αυτές τις ώρες στο κέντρο των Τιράνων, σαν φάντασμα που προσπαθεί να κάνει αυτό που έκανε πάντα κάθε φορά που οι Αλβανοί ήθελαν να σηκώσουν κεφάλι, θα παραμείνει παρελθόν. Το μέλλον ανήκει στους φοιτητές! Το μέλλον ανήκει στην Αλβανία και τους Αλβανούς», δήλωσε .
Police lines in Tirana appear to have collapsed as protesters manage to seize officers' gear. Flames have also engulfed the Ministry of Justice.— Tirana Report (@Tirana_Report) October 14, 2026
PM Rama loyalists, such as Tourism Minister Blendi Gonxhja, continue to address this critical situation with shocking irresponsibility https://t.co/rJOCegKy7X pic.twitter.com/paL0L1XX2S
Από τα χθεσινά επεισόδια έχουν τραυματιστεί 51 αστυνομικοί, κάποιοι από τους οποίους νοσηλεύονται στο στρατιωτικό Νοσοκομείο, και 50 διαδηλωτές, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις. Μαθητές σε μεγάλες πόλεις της Αλβανίας σήμερα απέχουν από τα μαθήματα και συγκεντρώνονται στις πλατείες.
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