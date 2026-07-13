Το μυστικό σχέδιο του Λίντσεϊ Γκράχαμ για τη Μέση Ανατολή: Δούλευε την εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ - Σαουδικής Αραβίας

Οι δύο βασικές προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει για την εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ - Σαουδικής Αραβίας και η πίεση που ασκούσε στον Τραμπ θα θέσει γρήγορα υπό έλεγχο τον πόλεμο με το Ιράν