Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα
Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα
Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα, 11:00 στην Ελλάδα), όταν αναμένεται νεότερη ενημέρωση κατόπιν επαναξιολόγησης της κατάστασης
Ανεστάλησαν σήμερα όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα.
Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα, 11:00 στην Ελλάδα), όταν αναμένεται νεότερη ενημέρωση κατόπιν επαναξιολόγησης της κατάστασης.
Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.
Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα, 11:00 στην Ελλάδα), όταν αναμένεται νεότερη ενημέρωση κατόπιν επαναξιολόγησης της κατάστασης.
Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.
Στο μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα από το σαββατοκύριακο.
🚨 Etna, Sicily, Italy 🇮🇹— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 5, 2026
The pyroclastic activity of July 5, 2026
Absolutely spectacular! pic.twitter.com/Ma9F5Ow960
Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV) ανέφερε πως ένα νέφος τέφρας υψωνόταν σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από την κορυφή της Αίτνας.
✈️🌋 Nuovi disagi per chi deve volare da Catania. L’attività dell’Etna continua a influenzare il traffico aereo a causa della presenza di cenere vulcanica nell’atmosfera.— La Sicilia (@lasicilia) July 6, 2026
Per motivi di sicurezza, alcuni voli sono stati modificati, spostati o riprogrammati. Le compagnie aeree e… pic.twitter.com/VkGqkhVfYi
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