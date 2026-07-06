Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα
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Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα

Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα, 11:00 στην Ελλάδα), όταν αναμένεται νεότερη ενημέρωση κατόπιν επαναξιολόγησης της κατάστασης

Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα
Ανεστάλησαν σήμερα όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα.

Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα, 11:00 στην Ελλάδα), όταν αναμένεται νεότερη ενημέρωση κατόπιν επαναξιολόγησης της κατάστασης.

Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Στο μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα από το σαββατοκύριακο.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV) ανέφερε πως ένα νέφος τέφρας υψωνόταν σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από την κορυφή της Αίτνας.

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