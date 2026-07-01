Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταπολεμήσει τον «τουρισμό των γεννήσεων» μετά την επικύρωση του «Δικαίου του εδάφους» από το Ανώτατο Δικαστήριο
ΚΟΣΜΟΣ
Κυβέρνηση Τραμπ αλλοδαποί ΗΠΑ Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταπολεμήσει τον «τουρισμό των γεννήσεων» μετά την επικύρωση του «Δικαίου του εδάφους» από το Ανώτατο Δικαστήριο

Θα καταπολεμήσουν τα ταξίδια αλλοδαπών με σκοπό να γεννήσουν στις ΗΠΑ ώστε το παιδί τους να αποκτήσει αυτομάτως την αμερικανική υπηκοότητα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Δικαιοσύνης

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταπολεμήσει τον «τουρισμό των γεννήσεων» μετά την επικύρωση του «Δικαίου του εδάφους» από το Ανώτατο Δικαστήριο
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Η κυβέρνηση Τραμπ θα εντείνει τις προσπάθειες για να καταπολεμήσει τον «τουρισμό των γεννήσεων», δηλαδή τα ταξίδια αλλοδαπών με σκοπό να γεννήσουν στις ΗΠΑ ώστε το παιδί τους να αποκτήσει αυτομάτως την αμερικανική υπηκοότητα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να επικυρώσει το «δίκαιο του εδάφους».

Το Δικαστήριο, στο οποίο πλειοψηφούν οι συντηρητικοί δικαστές, ακύρωσε την Τρίτη ένα διάταγμα που είχε υπογράψει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του. Ο Τραμπ επιχείρησε να καταργήσει το δίκαιο του εδάφους για τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών.

Τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς που βρίσκονται στη χώρα «παράτυπα ή προσωρινά» είναι «πολίτες, εκ της γέννησής τους, με βάση τη 14η Τροπολογία» του Συντάγματος, αποφάνθηκε το Δικαστήριο.



«Από την πλευρά του υπουργείου Δικαιοσύνης, αυτό σημαίνει προφανώς ότι οι εισαγγελείς μας και οι συνεργάτες μας στις αστυνομικές υπηρεσίες θα επικεντρωθούν στον τουρισμό των γεννήσεων, μια βιομηχανία που ακμάζει και θα συνεχίσει να ακμάζει», δήλωσε σήμερα ο προσωρινός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ.

Ο Μπλανς ρωτήθηκε τι μέτρα σκοπεύει να λάβει η κυβέρνηση μετά την απόφαση του Δικαστηρίου.

«Υπάρχουν και άλλα πράγματα που το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και η κυβέρνηση μπορούν να κάνουν σε ό,τι αφορά τη διαδικασία έκδοσης βίζας, για να ελαχιστοποιήσουν ή να περιορίσουν τις δυνατότητες αυτών των ανθρώπων να έρχονται εδώ, όχι για επίσκεψη ή για να κάνουν αυτά που λένε στην τουριστική βίζα τους, αλλά για να αποκτήσουν ένα παιδί το οποίο στη συνέχεια θα είναι Αμερικανός πολίτης», πρόσθεσε.

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Ήδη από την Τρίτη, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι προτεραιότητά του θα είναι η καταπολέμηση του «τουρισμού των γεννήσεων» και έδωσε οδηγίες στους υπαλλήλους του να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο που αφορά «χιλιάδες αλλοδαπούς κάθε χρόνο».

Η κυβέρνηση επικαλέστηκε τον «τουρισμό των γεννήσεων», κυρίως από την Κίνα, για να δικαιολογήσει την απόπειρα αμφισβήτησης του δίκαιου του εδάφους.

Ωστόσο οι ειδικοί θεωρούν ότι το φαινόμενο αυτό είναι ήσσονος σημασίας, σε σύγκριση με τις περισσότερες από 250.000 γεννήσεις παιδιών κάθε χρόνο από παράτυπους μετανάστες ή προσωρινούς, νόμιμους κατοίκους (φοιτητές, εργαζόμενους) των ΗΠΑ.
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