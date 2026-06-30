Ο Τραμπ ζητά από το Κογκρέσο να τερματίσει το «δικαίωμα του εδάφους», μετά την «κακή» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Ο Τραμπ ζητά από το Κογκρέσο να τερματίσει το «δικαίωμα του εδάφους», μετά την «κακή» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
«Μπορούμε εύκολα να διορθώσουμε την "κακή" απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στο Κογκρέσο, μέσω της νομοθετικής οδού», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social
Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε νωρίτερα σήμερα την προσπάθειά του Αμερικανού προέδρου να αμφισβητήσει το «δίκαιο του εδάφους», δηλαδή τη χορήγηση της ιθαγένειας σε όλους όσοι γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα το Κογκρέσο να τερματίσει το «δικαίωμα του εδάφους» αφού το Ανώτατο Δικαστήριο τορπίλισε μια από τις βασικές προτεραιότητές του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης.
Ο Τραμπ επέκρινε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και κάλεσε το Κογκρέσο να τον βοηθήσει να υλοποιήσει ένα από τα κυριότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα του.
«Το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε αυτό στο Κογκρέσο, μέσω της νομοθετικής οδού», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα το Κογκρέσο να τερματίσει το «δικαίωμα του εδάφους» αφού το Ανώτατο Δικαστήριο τορπίλισε μια από τις βασικές προτεραιότητές του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης.
Ο Τραμπ επέκρινε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και κάλεσε το Κογκρέσο να τον βοηθήσει να υλοποιήσει ένα από τα κυριότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα του.
The Supreme Court upheld Birthright Citizenship, which is too bad for our Country, but we can easily make it up in Congress through Legislation, with the support of the President, that has now been determined during this process. No long and unwieldy Constitutional Amendment is… pic.twitter.com/mjDCVj0Jbp— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 30, 2026
«Το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε αυτό στο Κογκρέσο, μέσω της νομοθετικής οδού», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
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