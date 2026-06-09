Χαμός στην Αλβανία με την ανάρτηση Ράμα που τον δείχνει σε βίντεο AI με γυναικεία εσώρουχα, οι αιχμές του κατά των influencer που αντιδρούν στο σχέδιο Κούσνερ
Χαμός στην Αλβανία με την ανάρτηση Ράμα που τον δείχνει σε βίντεο AI με γυναικεία εσώρουχα, οι αιχμές του κατά των influencer που αντιδρούν στο σχέδιο Κούσνερ
Η ανάρτηση όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον δημόσιο διάλογο της χώρας
Νέες αντιδράσεις προκάλεσε στην Αλβανία ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, μετά την ανάρτηση του στο Instagram, βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στο οποίο εμφανίζεται να φορά δερμάτινη μίνι φούστα και γυναικείο εσώρουχο, σχολιάζοντας με σκωπτικό τρόπο τη στάση των influencer που συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες για μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο στις ακτές της Αδριατικής.
Ο Αλβανός πρωθυπουργός αναδημοσίευσε το επίμαχο βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Όποιος κι αν το έφτιαξε, μπράβο του». Η ανάρτηση όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον δημόσιο διάλογο της χώρας.
Το επενδυτικό σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς μέρος του προβλέπεται να κατασκευαστεί σε προστατευόμενη περιβαλλοντική περιοχή. Στο πλαίσιο των διαδηλώσεων στα Τίρανα, οι συμμετέχοντες εμφανίζονται συχνά με χάρτινες φιγούρες ροζ φλαμίνγκο, ενός από τα προστατευόμενα αποδημητικά είδη πουλιών της περιοχής.
Στην ομιλία του, ο Ράμα υποστήριξε ότι αρκετοί influencer αποκομίζουν σημαντικά έσοδα από την προβολή του εαυτού τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να καταβάλλουν τους αντίστοιχους φόρους. Παράλληλα, χρησιμοποίησε σατιρικό τόνο, αναφέροντας ότι «οι μπλόγκερ προκαλούν ο ένας τον άλλον, ο ένας ντυμένος φλαμίνγκο κι ο άλλος ντυμένος σαν εμένα, για να δούμε ποιος θα κερδίσει».
Ο Αλβανός πρωθυπουργός είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι αρκετοί από τους influencer που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις επιδιώκουν κυρίως τη δημοσιότητα, χωρίς να γνωρίζουν σε βάθος τις πτυχές της υπόθεσης. Η νέα ανάρτησή του, ωστόσο, αναζωπύρωσε τη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις αντιδράσεις που αυτό προκαλεί.
Ο Αλβανός πρωθυπουργός αναδημοσίευσε το επίμαχο βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Όποιος κι αν το έφτιαξε, μπράβο του». Η ανάρτηση όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον δημόσιο διάλογο της χώρας.
Το βίντεο παραπέμπει σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Έντι Ράμα στις 7 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης, όπου επέκρινε μπλόγκερ και influencer που στηρίζουν τις κινητοποιήσεις κατά αμφιλεγόμενου τουριστικού πρότζεκτ, το οποίο συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το επενδυτικό σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς μέρος του προβλέπεται να κατασκευαστεί σε προστατευόμενη περιβαλλοντική περιοχή. Στο πλαίσιο των διαδηλώσεων στα Τίρανα, οι συμμετέχοντες εμφανίζονται συχνά με χάρτινες φιγούρες ροζ φλαμίνγκο, ενός από τα προστατευόμενα αποδημητικά είδη πουλιών της περιοχής.
Στην ομιλία του, ο Ράμα υποστήριξε ότι αρκετοί influencer αποκομίζουν σημαντικά έσοδα από την προβολή του εαυτού τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να καταβάλλουν τους αντίστοιχους φόρους. Παράλληλα, χρησιμοποίησε σατιρικό τόνο, αναφέροντας ότι «οι μπλόγκερ προκαλούν ο ένας τον άλλον, ο ένας ντυμένος φλαμίνγκο κι ο άλλος ντυμένος σαν εμένα, για να δούμε ποιος θα κερδίσει».
Ο Αλβανός πρωθυπουργός είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι αρκετοί από τους influencer που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις επιδιώκουν κυρίως τη δημοσιότητα, χωρίς να γνωρίζουν σε βάθος τις πτυχές της υπόθεσης. Η νέα ανάρτησή του, ωστόσο, αναζωπύρωσε τη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις αντιδράσεις που αυτό προκαλεί.
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