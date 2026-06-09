Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο: Μητέρα, πατέρας και ο 9χρονος γιος τους βούτηξαν στο κενό από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη
Οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο: Μητέρα, πατέρας και ο 9χρονος γιος τους βούτηξαν στο κενό από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη
Ο 47χρονος Ρακές Πάι, η 46χρονη σύζυγός του Αντίτι Παραλκάρ και ο γιος τους Σιντ έπεσαν από ύψος 120 μέτρων στον 45όροφο ουρανοξύστη Highpoint
Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Λονδίνο όταν ένας πατέρας, μια μητέρα και ο 9χρονος γιος τους έκαναν βουτιά θανάτου από τον 36ο όροφο του ουρανοξύστη στον οποίο διέμεναν.
Ο 47χρονος Ρακές Πάι, η 46χρονη σύζυγός του Αντίτι Παραλκάρ και ο γιος τους Σιντ έπεσαν από ύψος 120 μέτρων στον 45όροφο ουρανοξύστη Highpoint το πρωί της 27ης Μαΐου, με την Daily Mail να αποκαλύπτει ότι κίνητρο της τραγικής πράξης ήταν η κατάσταση της υγείας του 9χρονου αγοριού.
Ο Ρακές εργαζόταν ως σύμβουλος με εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά, ενώ η Αντίτι ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος σε κατασκευαστική εταιρεία. Ο 9χρονος Σιντ ήταν άτομο με αναπηρία, είχε μαθησιακές δυσκολίες, έπασχε από νόσο στα νεφρά και οι γιατροί είχαν πει στους γονείς του ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για να ανατρέψουν την κατάσταση της υγείας του.
Φίλοι της οικογένειας είπαν ότι το ζευγάρι έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο για να ζήσει στην Ινδία πριν από περίπου έξι χρόνια, προκειμένου ο Σιντ να λάβει εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια και η Αντίτη υποστήριξη από φίλους και συγγενείς στη Βομβάη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Επειδή οι γιατροί, όμως, δεν κατάφεραν να βελτιώσουν την κατάσταση της υγείας του αγοριού, η οικογένεια επέστρεψε στο Λονδίνο το 2025.
Όπως περιέγραψε φίλος της οικογένειας στη Daily Mail «ήταν ένα τεράστιο άγχος και για τους δύο, αλλά η Άντι δυσκολευόταν ιδιαίτερα να αντιμετωπίσει ό,τι συνέβαινε. Δεν είχε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και έκανε επίσης μια πολύ απαιτητική δουλειά, οπότε ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτήν να διαχειριστεί τα πάντα».
Ο 47χρονος Ρακές Πάι, η 46χρονη σύζυγός του Αντίτι Παραλκάρ και ο γιος τους Σιντ έπεσαν από ύψος 120 μέτρων στον 45όροφο ουρανοξύστη Highpoint το πρωί της 27ης Μαΐου, με την Daily Mail να αποκαλύπτει ότι κίνητρο της τραγικής πράξης ήταν η κατάσταση της υγείας του 9χρονου αγοριού.
Ο Ρακές εργαζόταν ως σύμβουλος με εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά, ενώ η Αντίτι ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος σε κατασκευαστική εταιρεία. Ο 9χρονος Σιντ ήταν άτομο με αναπηρία, είχε μαθησιακές δυσκολίες, έπασχε από νόσο στα νεφρά και οι γιατροί είχαν πει στους γονείς του ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για να ανατρέψουν την κατάσταση της υγείας του.
Φίλοι της οικογένειας είπαν ότι το ζευγάρι έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο για να ζήσει στην Ινδία πριν από περίπου έξι χρόνια, προκειμένου ο Σιντ να λάβει εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια και η Αντίτη υποστήριξη από φίλους και συγγενείς στη Βομβάη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Επειδή οι γιατροί, όμως, δεν κατάφεραν να βελτιώσουν την κατάσταση της υγείας του αγοριού, η οικογένεια επέστρεψε στο Λονδίνο το 2025.
Όπως περιέγραψε φίλος της οικογένειας στη Daily Mail «ήταν ένα τεράστιο άγχος και για τους δύο, αλλά η Άντι δυσκολευόταν ιδιαίτερα να αντιμετωπίσει ό,τι συνέβαινε. Δεν είχε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και έκανε επίσης μια πολύ απαιτητική δουλειά, οπότε ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτήν να διαχειριστεί τα πάντα».
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