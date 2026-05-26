Καταγγελίες Οζέλ από τη Σμύρνη για τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Ερντογάν, αλλά σε μισοάδεια πλατεία

τουρκική αστυνομία προσπάθησε να ματαιώσει συγκέντρωση της αντιπολίτευσης στην Σμύρνη , στην οποία ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ , ο οποίος καθαιρέθηκε με δικαστική απόφαση, κατήγγειλε μεθοδεύσεις της εξουσίας.«Στόχος είναι να σταματήσει η πορεία ενός κόμματος προς την εξουσία», δήλωσε ο μπροστά στους υποστηρικτές του κόμματος.Η πλατεία στην οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση περικυκλώθηκε από ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας που εμπόδισαν την πρόσβαση των διαδηλωτών στον χώρο και χρησιμοποίησαν κανόνια νερού για να διαλύσουν τους ήδη συγκεντρωμένους.Στην ομιλία του είπε ότι «δεν είναι μία εσωτερική υπόθεση του CHP , ούτε ένα ζήτημα ανάμεσα σε μένα και το CHP. Είναι ένα ζήτημα ανάμεσα στον λαό και τον Ταγίπ Ερντογάν».Δικαστήριο στην Αγκυρα καθαίρεσε τον Οζέλ από την προεδρία του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στον πρόεδρο Ερντογάν, λόγω «ατασθαλιών» κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου του κόμματος τον Νοέμβριο 2023.Η τουρκική Δικαιοσύνη όρισε τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, στην ηγεσία. Έκτοτε επικρατεί χάος στις τάξεις του CHP, του κόμματος που ιδρύθηκε από τον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ.Την Κυριακή, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν βίαιη επέμβαση στην έδρα του CHP στην Άγκυρα για να εμποδίσουν την πρόσβαση του Οζέλ και του επιτελείου του.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί φρόντισε να διευκρινίσει ότι η επιχείρηση με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες έγινε κατόπιν αιτήματος του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.



Κατήγγειλε ακόμη ο Οζέλ την απόφαση του δικαστηρίου ως «τελείως άκυρη και ανυπόστατη», πραγματοποίησε την συγκέντρωση.



Ζήτησε και τη διεξαγωγή συνεδρίου του κόμματος «από την Κυριακή», αμέσως μετά τους εορτασμούς του Αϊντ-ελ-Κεμπίρ, και στην συνέχεια εκλογές «για την προεδρία του κόμματος μία ή δύο εβδομάδες μετά τις διακοπές».



«Κανείς δεν μπορεί να ηγηθεί αυτού του κόμματος αν δεν λάβει την εντολή του λαού», είπε. «Βάλτε μια κάλπη μπροστά στα δύο εκατομμύρια των ψηφοφόρων του CHP: θα φιλήσω τα χέρια εκείνου ή εκείνης που θα με νικήσει».



Ζήτησε ακόμη από τα εκλεγμένα στελέχη του CHP να παραμείνουν στην θέση τους και να μην αποχωρήσουν από το κόμμα. «Ένα κύμα παραιτήσεων είχε αρχίσει να ετοιμάζεται, αλλά επιμείναμε. Πρέπει να παραμείνουμε στις τάξεις του CHP και να συνεχίσουμε την μάχη», εξήγησε.