Η αστροναύτης του Artemis II βλέπει το σκυλάκι της μετά από μέρες - Η επανένωση έγινε viral στο διαδίκτυο, δείτε το βίντεο

«Η σκοτεινή πλευρά ήταν ζωντανή. Το σέλας χόρευε πράσινο γύρω από τους πόλους, σαν ακουστικά, οι καταιγίδες έπαιζαν ντραμς, σε σειρές που διέσχιζαν ηπείρους. Ένα τέλειο τόξο φωτός, το ηλιοβασίλεμα του κόσμου».Σε μια άλλη ανάρτηση βλέπουμε τις πλεξούδες της που, όπως γράφει, «είναι οι πρώτες που δραπέτευσαν από τη γήινη τροχιά». Ενώ σε μια κάπως παλαιότερη μοιράστηκε τη λίστα των υποχρεώσεών της πριν από την εκτόξευση, κάπως διαφορετική από αυτήν που έχουμε οι περισσότερες.Το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει ένα δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη προτού επιστρέψει στη Γη, δοκιμάζοντας για πρώτη φορά με ανθρώπινη παρουσία τα συστήματα υποστήριξης ζωής και τις τεχνολογίες πλοήγησης του διαστημοπλοίου Orion, που θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.Για την Κριστίνα Κοχ, η συμμετοχή της δεν αποτελεί μόνο ένα προσωπικό επίτευγμα αλλά και μια ιστορική στιγμή για την εκπροσώπηση των γυναικών στο Διάστημα, περισσότερα από 50 χρόνια μετά το τέλος του προγράμματος Apollo.