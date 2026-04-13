Η αστροναύτης του Artemis II βλέπει το σκυλάκι της μετά από μέρες - Η επανένωση έγινε viral στο διαδίκτυο, δείτε το βίντεο
Η αστροναύτης του Artemis II βλέπει το σκυλάκι της μετά από μέρες - Η επανένωση έγινε viral στο διαδίκτυο, δείτε το βίντεο
H Sadie εμφανίζεται να περιμένει ανυπόμονα την Κοχ, πριν ορμήσει προς το μέρος της με ενθουσιασμό
Η αστροναύτης της NASA Κριστίνα Κοχ, μέλος της αποστολής Artemis II που ολοκλήρωσε ένα ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη και πίσω, μοιράστηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μετά την επιστροφή της στη Γη: την επανένωσή της με τη σκυλίτσα της, Sadie.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η Sadie εμφανίζεται να περιμένει ανυπόμονα την Κοχ, πριν ορμήσει προς το μέρος της με έντονο ενθουσιασμό. Το ζώο φαίνεται να τη χαιρετάει έντονα, κουνώντας την ουρά του και τρέχοντας γύρω της, σε μια χαρακτηριστική «εκρηκτική» αντίδραση επανένωσης μετά από τη μακρά απουσία της αστροναύτη.
Η αποστολή Artemis II αποτέλεσε την πρώτη επανδρωμένη πτήση που πλησίασε τη Σελήνη μετά από πάνω από 50 χρόνια, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για το διαστημικό πρόγραμμα της NASA και την επιστροφή ανθρώπων σε αποστολές βαθιάς διαστημικής εξερεύνησης.
H Κριστίνα Κοχ έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που έκανε μια πτήση γύρω από τη Σελήνη, ως μέλος της ιστορικής αποστολής Artemis II. Έγινε viral μάλιστα ένα illustration της καλλιτέχνιδας Stephanie Rae Chinn, η οποία της απέτισε με αυτό τον τρόπο φόρο τιμής, αναγράφοντας και την ημερομηνία του επιτεύγματος (6 Απριλίου 2026).
Πώς είναι άραγε να βλέπεις τη Γη από ψηλά; Πώς μπορεί να σε αλλάξει ως άνθρωπος; Τη μοναδική οπτική της μοιράστηκε η αστροναύτης σε μια δήλωση που ίσως εμπνεύσει κι εμάς να δούμε διαφορετικά τον κόσμο: «Αυτό που άλλαξε για μένα ενώ κοιτούσα από ψηλά τη Γη ήταν ότι έπιασα τον εαυτό μου να παρατηρεί όχι μόνο την ομορφιά της, αλλά και το πόσο σκοτάδι υπήρχε γύρω από αυτήν, γεγονός που την έκανε ακόμα πιο ξεχωριστή. Πραγματικά έδωσε έμφαση στο πόσο πολύ μοιάζουμε μεταξύ μας, ότι είναι τα ίδια πράγματα που κρατούν τον κάθε ένα από εμάς ζωντανό πάνω στον πλανήτη μας. Εξελιχθήκαμε στον ίδιο πλανήτη και κάποια πράγματα στον τρόπο που ζούμε και αγαπάμε είναι κοινά και παγκόσμια. Και το πόσο πολύτιμη και ξεχωριστή είναι αυτή η πραγματικότητα το συνειδητοποιείς βλέποντας πόσα άλλα υπάρχουν γύρω μας».
«Αυτό που άλλαξε για μένα ενώ κοιτούσα από ψηλά τη Γη ήταν ότι έπιασα τον εαυτό μου να παρατηρεί όχι μόνο την ομορφιά της, αλλά και το πόσο σκοτάδι υπήρχε γύρω από αυτήν, γεγονός που την έκανε ακόμα πιο ξεχωριστή»
Η ίδια η Κοχ μοιράζεται το χρονικό της περιπέτειας στο Διάστημα μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στο Instagram όπου το χιούμορ εναλλάσσεται με την ποιητική διάθεση. Σε μια δημοσίευσή της περιγράφει τη Γη όπως φαίνεται από ψηλά: «Η φωτεινή πλευρά κρέμεται στο σκοτάδι σαν δάκρυ. Αστραφτερό μπλε, με τους δύο πόλους απίστευτα φωτισμένους, μια αγκαλιά φωτός γύρω από τη σκιά. Ένα χαμόγελο.
»Η σκοτεινή πλευρά ήταν ζωντανή. Το σέλας χόρευε πράσινο γύρω από τους πόλους, σαν ακουστικά, οι καταιγίδες έπαιζαν ντραμς, σε σειρές που διέσχιζαν ηπείρους. Ένα τέλειο τόξο φωτός, το ηλιοβασίλεμα του κόσμου».
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η Sadie εμφανίζεται να περιμένει ανυπόμονα την Κοχ, πριν ορμήσει προς το μέρος της με έντονο ενθουσιασμό. Το ζώο φαίνεται να τη χαιρετάει έντονα, κουνώντας την ουρά του και τρέχοντας γύρω της, σε μια χαρακτηριστική «εκρηκτική» αντίδραση επανένωσης μετά από τη μακρά απουσία της αστροναύτη.
Η Κοχ, εμφανώς συγκινημένη, αντάλλαξε στιγμές παιχνιδιού με τη Sadie αμέσως μετά την επιστροφή, υπογραμμίζοντας τη στενή σχέση τους, η οποία είχε διακοπεί για το διάστημα της αποστολής των περίπου 10 ημερών.
Artemis II astronaut Christina Koch shares the heartwarming moment she reunites with her dog, Sadie, after her history-making journey around the moon and back. pic.twitter.com/cAkyuLEJ5Z— Fox News (@FoxNews) April 13, 2026
Η αποστολή Artemis II αποτέλεσε την πρώτη επανδρωμένη πτήση που πλησίασε τη Σελήνη μετά από πάνω από 50 χρόνια, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για το διαστημικό πρόγραμμα της NASA και την επιστροφή ανθρώπων σε αποστολές βαθιάς διαστημικής εξερεύνησης.
H Κριστίνα Κοχ έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που έκανε μια πτήση γύρω από τη Σελήνη, ως μέλος της ιστορικής αποστολής Artemis II. Έγινε viral μάλιστα ένα illustration της καλλιτέχνιδας Stephanie Rae Chinn, η οποία της απέτισε με αυτό τον τρόπο φόρο τιμής, αναγράφοντας και την ημερομηνία του επιτεύγματος (6 Απριλίου 2026).
Η Κριστίνα Κοχ είναι η πρώτη γυναίκα που έκανε τον γύρο της Σελήνης
Πώς είναι άραγε να βλέπεις τη Γη από ψηλά; Πώς μπορεί να σε αλλάξει ως άνθρωπος; Τη μοναδική οπτική της μοιράστηκε η αστροναύτης σε μια δήλωση που ίσως εμπνεύσει κι εμάς να δούμε διαφορετικά τον κόσμο: «Αυτό που άλλαξε για μένα ενώ κοιτούσα από ψηλά τη Γη ήταν ότι έπιασα τον εαυτό μου να παρατηρεί όχι μόνο την ομορφιά της, αλλά και το πόσο σκοτάδι υπήρχε γύρω από αυτήν, γεγονός που την έκανε ακόμα πιο ξεχωριστή. Πραγματικά έδωσε έμφαση στο πόσο πολύ μοιάζουμε μεταξύ μας, ότι είναι τα ίδια πράγματα που κρατούν τον κάθε ένα από εμάς ζωντανό πάνω στον πλανήτη μας. Εξελιχθήκαμε στον ίδιο πλανήτη και κάποια πράγματα στον τρόπο που ζούμε και αγαπάμε είναι κοινά και παγκόσμια. Και το πόσο πολύτιμη και ξεχωριστή είναι αυτή η πραγματικότητα το συνειδητοποιείς βλέποντας πόσα άλλα υπάρχουν γύρω μας».
«Αυτό που άλλαξε για μένα ενώ κοιτούσα από ψηλά τη Γη ήταν ότι έπιασα τον εαυτό μου να παρατηρεί όχι μόνο την ομορφιά της, αλλά και το πόσο σκοτάδι υπήρχε γύρω από αυτήν, γεγονός που την έκανε ακόμα πιο ξεχωριστή»
Η ίδια η Κοχ μοιράζεται το χρονικό της περιπέτειας στο Διάστημα μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στο Instagram όπου το χιούμορ εναλλάσσεται με την ποιητική διάθεση. Σε μια δημοσίευσή της περιγράφει τη Γη όπως φαίνεται από ψηλά: «Η φωτεινή πλευρά κρέμεται στο σκοτάδι σαν δάκρυ. Αστραφτερό μπλε, με τους δύο πόλους απίστευτα φωτισμένους, μια αγκαλιά φωτός γύρω από τη σκιά. Ένα χαμόγελο.
»Η σκοτεινή πλευρά ήταν ζωντανή. Το σέλας χόρευε πράσινο γύρω από τους πόλους, σαν ακουστικά, οι καταιγίδες έπαιζαν ντραμς, σε σειρές που διέσχιζαν ηπείρους. Ένα τέλειο τόξο φωτός, το ηλιοβασίλεμα του κόσμου».
«Η σκοτεινή πλευρά ήταν ζωντανή. Το σέλας χόρευε πράσινο γύρω από τους πόλους, σαν ακουστικά, οι καταιγίδες έπαιζαν ντραμς, σε σειρές που διέσχιζαν ηπείρους. Ένα τέλειο τόξο φωτός, το ηλιοβασίλεμα του κόσμου».
Σε μια άλλη ανάρτηση βλέπουμε τις πλεξούδες της που, όπως γράφει, «είναι οι πρώτες που δραπέτευσαν από τη γήινη τροχιά». Ενώ σε μια κάπως παλαιότερη μοιράστηκε τη λίστα των υποχρεώσεών της πριν από την εκτόξευση, κάπως διαφορετική από αυτήν που έχουμε οι περισσότερες.
Το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει ένα δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη προτού επιστρέψει στη Γη, δοκιμάζοντας για πρώτη φορά με ανθρώπινη παρουσία τα συστήματα υποστήριξης ζωής και τις τεχνολογίες πλοήγησης του διαστημοπλοίου Orion, που θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.
Για την Κριστίνα Κοχ, η συμμετοχή της δεν αποτελεί μόνο ένα προσωπικό επίτευγμα αλλά και μια ιστορική στιγμή για την εκπροσώπηση των γυναικών στο Διάστημα, περισσότερα από 50 χρόνια μετά το τέλος του προγράμματος Apollo.
Σε μια άλλη ανάρτηση βλέπουμε τις πλεξούδες της που, όπως γράφει, «είναι οι πρώτες που δραπέτευσαν από τη γήινη τροχιά». Ενώ σε μια κάπως παλαιότερη μοιράστηκε τη λίστα των υποχρεώσεών της πριν από την εκτόξευση, κάπως διαφορετική από αυτήν που έχουμε οι περισσότερες.
Το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει ένα δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη προτού επιστρέψει στη Γη, δοκιμάζοντας για πρώτη φορά με ανθρώπινη παρουσία τα συστήματα υποστήριξης ζωής και τις τεχνολογίες πλοήγησης του διαστημοπλοίου Orion, που θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.
Για την Κριστίνα Κοχ, η συμμετοχή της δεν αποτελεί μόνο ένα προσωπικό επίτευγμα αλλά και μια ιστορική στιγμή για την εκπροσώπηση των γυναικών στο Διάστημα, περισσότερα από 50 χρόνια μετά το τέλος του προγράμματος Apollo.
